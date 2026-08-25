Eduardo Gómez y otros 11 deportistas serán exaltados LR

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LA ROMANA.– Con la elección de Eduardo Gómez, uno de los grandes referentes históricos del baloncesto dominicano, quedó completado el grupo de 12 deportistas que serán exaltados durante el X Ceremonial de Inmortales del Deporte Romanense, previsto para el domingo 6 de septiembre.

El Comité Permanente del Salón de la Fama, presidido por el doctor José Reyes, anunció además la selección de Daniel Simón Brea, en gimnasia, y Arquímedes de Jesús Zorrilla, como propulsor del taekwondo.

Los tres se suman a los exbeisbolistas Demetrio Guerrero, Edwin Encarnación y Rafael “Perucho” Contreras; la atleta Maribel Rodríguez; los baloncestistas Santo Araujo y Miguel Infante; y los boxeadores Julio Gervacio, Fausto Mercedes y Francisco Sánchez Gautreaux.

Los nuevos inmortales serán reconocidos en un acto que comenzará a las 10:00 de la mañana en el auditorio de la Alianza Juvenil para el Deporte y la Cultura, en el sector Buena Vista Norte.

El ceremonial cuenta con el patrocinio del Banco de Reservas y el respaldo de Central Romana, Consorcio Minero Dominicano, Empresas de Transmisión Eléctrica (ETED), Dirección General de Aduanas, Alcaldía de La Romana, Coaarom, Constructora Arena Gorda, Ayuntamiento de Villa Hermosa, Constructora Torres, senador Eduard Espíritusanto, Adonelle Services, Restaurant Pepperoni, doctor Pedro Botello, Carnet Dominicana, Cementos Domicem, LLGM Industrial, Benjamín Muebles y A & M C por A.

Eduardo Gómez, una vida dedicada al baloncesto

Eduardo Gómez, inmortal del Deporte Dominicano desde 1996, será exaltado en La Romana como propulsor, en reconocimiento a su trayectoria como jugador y a sus aportes al desarrollo deportivo de la provincia.

En 1978 asumió como director de Deportes de Central Romana, posición desde la cual contribuyó a la formación y orientación de jóvenes de clubes como Juan Pablo Duarte, San Martín de Porres y Virgilio Castillo “Chola”.

Su labor también se extendió a distintos bateyes de Central Romana, entre ellos Higueral, Cacata, Baiguá, Lechuga y Guerrero, donde promovió la práctica deportiva y trabajó en la formación de nuevas generaciones.

En Higueral combinó su faceta de atleta con la de entrenador, al desempeñarse como jugador y dirigente del equipo de baloncesto superior de esa comunidad.

Daniel Simón Brea, formador de generaciones

Daniel Simón “Lula” Brea, nacido el 3 de enero de 1944, comenzó su formación deportiva a los 20 años, cuando ingresó a la Escuela Nacional de Educación Física, ubicada en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo.

Como educador, se destacó inicialmente en el levantamiento de pesas y contribuyó a incorporar jóvenes a esta disciplina, varios de los cuales participaron en los III Juegos Estudiantiles Juan Pablo Duarte.

En 1979 viajó a México para especializarse en gimnasia deportiva. A su regreso fundó el club de gimnasia del Liceo Medio de Reforma, desde donde continuó su labor formativa.

Su trayectoria lo llevó a integrar la Federación Dominicana de Gimnasia Rítmica y a presidir la Asociación de Gimnasia de La Romana.

Arquímedes de Jesús Zorrilla, pionero del taekwondo

Arquímedes de Jesús Zorrilla se inició en las artes marciales en 1984, particularmente en el taekwondo, bajo la orientación del sensei Carlos Peralta y del maestro coreano Hae Young Shin.

Aunque su etapa como atleta fue breve, pronto descubrió su vocación por la enseñanza. En 1987 fundó la Escuela Interamericana de Taekwondo y ese mismo año puso en marcha programas de formación en Casa de Campo y el Club de la Costa de Central Romana, iniciativas que se mantienen vigentes.

Un año después fundó la Asociación de Taekwondo de La Romana, contribuyendo a la organización y consolidación de esta disciplina en la provincia.

En 1991 obtuvo la certificación como juez internacional de taekwondo, ampliando así su participación y aportes al desarrollo de este deporte.

Con estas tres selecciones queda definido el grupo de 12 deportistas que serán incorporados a la inmortalidad deportiva romanense durante el ceremonial del próximo 6 de septiembre.

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