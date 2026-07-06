Edesur invertirá RD$421.4 MM en las redes eléctricas de Azua

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AZUA. – Edesur Dominicana anunció la inversión de RD$421.4 millones en la construcción y modernización de redes eléctricas en esta provincia, como parte de su estrategia de expansión y rehabilitación en zonas de alta densidad poblacional. Los trabajos iniciarán de inmediato y forman parte del Programa de Recuperación de Polígonos (PRP).

La iniciativa beneficiará de manera directa a unos 8,000 usuarios, quienes contarán con un servicio más seguro, estable y eficiente. El proyecto contempla la instalación de redes eléctricas modernas en comunidades donde actualmente se registran deficiencias como cableado improvisado, estructuras deterioradas y conexiones informales.

El plan incluye la construcción de 58.1 kilómetros de redes de media tensión, la instalación de 2,441 postes eléctricos, 466 transformadores de distribución y 2,138 luminarias LED, con el objetivo de fortalecer la infraestructura energética en la provincia.

De acuerdo con la empresa, el programa también busca reducir y dificultar las acciones fraudulentas mediante redes “antifraude” y la incorporación de tecnologías de medición avanzada. Entre estas se incluyen sistemas de medición en fachada, medición concentrada en altura, telemedición y macromedición, herramientas orientadas a mejorar la gestión del servicio y reducir pérdidas energéticas.

Las autoridades explicaron que estas intervenciones permitirán regularizar a cientos de usuarios en comunidades con altos niveles de pérdidas eléctricas, integrándolos formalmente al sistema con infraestructura moderna y segura.

El proyecto fue presentado en un encuentro con autoridades municipales y comunitarias encabezado por el gerente general de la empresa, José Luis Actis, quien destacó que se trata de una intervención necesaria para saldar una deuda histórica en materia de modernización del servicio eléctrico.

Las obras en Azua forman parte de un plan nacional que se ejecutará también en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia.

La empresa señaló que estas mejoras contribuirán a reducir interrupciones por deterioro de redes, elevar la seguridad ciudadana y fortalecer el desarrollo social y económico de las comunidades.

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