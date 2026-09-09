EDENORTE evacúa a 1,217 colaboradores en el simulacro

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) evacuó de manera organizada a 1,217 colaboradores durante su participación en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, realizado en instalaciones de Santiago y otras provincias de la región Norte.

La jornada formó parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil para fortalecer la capacidad de respuesta ante un eventual terremoto de gran magnitud.

EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS

La gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de EDENORTE, Patricia Morrobel Rodríguez, destacó que el ejercicio responde al cumplimiento del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y al compromiso de la empresa con la protección de sus colaboradores.

“Este simulacro representa una gran medida de prevención, porque nos permite evaluar nuestra capacidad de respuesta y preparar a nuestros colaboradores para actuar correctamente ante una emergencia”, afirmó.

Más del 50 % de la población laboral participante fue evacuada dentro de los tiempos establecidos, siguiendo las rutas y protocolos previamente definidos.

En Santiago, el ejercicio se realizó en nueve instalaciones. En el edificio administrativo fueron evacuadas 185 personas en dos minutos y 40 segundos; mientras que en las oficinas de Plaza Barajas salieron 114 colaboradores en cuatro minutos y 12 segundos.

PARTICIPACIÓN REGIONAL

El simulacro también se desarrolló en Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís y Mao, donde participaron empleados de las distintas instalaciones de la empresa.

EDENORTE informó que la jornada concluyó satisfactoriamente y sin eventualidades, permitiendo evaluar la coordinación de los equipos internos, las rutas de evacuación y la respuesta del personal.

Previamente, los Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo recibieron capacitación de la Defensa Civil sobre los procedimientos que debían aplicar durante el ejercicio.

Morrobel Rodríguez agradeció el acompañamiento de la Defensa Civil y reafirmó el compromiso de EDENORTE de fortalecer su cultura preventiva mediante entrenamientos, simulacros y actualización de sus protocolos de seguridad.

an/am