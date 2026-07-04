Dominicanos enfrentarán a los boricuas motocross Jarabacoa

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JARABACOA, La Vega.– Los principales pilotos dominicanos afinan los últimos detalles para enfrentar al equipo Los Boricuas del Oeste Racing Team, de Puerto Rico, durante la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que se disputará este domingo en la pista internacional Corocito MX Park, en Jarabacoa.

La competencia, programada para iniciar a las 10:00 de la mañana, reunirá a destacados exponentes nacionales e internacionales en un evento que promete intensas emociones en once categorías oficiales.

NOGUERAS Y LANTIGUA ENCABEZAN EL EQUIPO DOMINICANO

La representación dominicana estará liderada por el múltiple campeón Franklin «La Bestia» Nogueras, actual referente del motocross nacional, acompañado por el doble subcampeón Darnell Lantigua. A ellos se suma el experimentado Luis José Durán, quien llegó desde Estados Unidos para reforzar el equipo criollo.

Otra de las principales figuras será el juvenil Randy Liriano, líder invicto de la categoría 85cc, quien llega como uno de los favoritos tras mantener una actuación dominante durante el campeonato.

LOS BORICUAS YA ESTÁN EN EL PAÍS

El conjunto puertorriqueño arribó a República Dominicana con la intención de disputar los principales honores del evento.

La delegación está integrada por Sebastián Vélez (747), en MX-1; Christian Torres (3), en MX-2; Maiky «Jongy» Cabrera (159), en preexpertos, y Jael «Nachito» Ramos (9).

LÍDERES DEL CAMPEONATO

En la categoría MX-1, el venezolano Daniel Bortolín lidera el campeonato con 100 puntos, seguido por Franklin Nogueras (86), Darnell Lantigua (78), Joshua Holsteinson (68) y Jossiel Ismaury Brito (59).

En MX-2, Nogueras encabeza la clasificación con 97 puntos, escoltado por Lantigua (84), Holsteinson (76) y Luis Martínez (68).

Entre los demás líderes destacan Jorge Isaac Suárez (Preexpertos), Ariel Lora (Master A), Tirso Martí (Master B), Lisandro de los Santos (Novatos), Randy Liriano (85cc), Franklin Morrillo (65cc), Hamlet Veras (Súper Pee Wee), Luis Alvarado Jr. (Pee Wee) y Yoel Valdez, empatado con Richard González en Principiantes.

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

El campeonato es organizado por el empresario Robertico Fernández, con la dirección técnica de Néstor Milanés y la supervisión médica de la doctora Frangelis Vásquez.

Los organizadores esperan una gran asistencia de aficionados para una jornada que enfrentará a algunos de los mejores pilotos de República Dominicana y Puerto Rico en uno de los escenarios más modernos del motocross nacional.

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