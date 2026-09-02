Dólar subió 9 cts. y era vendido a $58.92; el euro sigue a $69.81

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 9 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.92.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.55
Venta: RD$58.92
EL EURO
El euro era vendido a RD$69.81 y comprado a RD$66.49.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este viernes a la baja, cotizando alrededor de los 91.65 dólares por barril.
MIENTRAS NUESTRO PRESIDENTE PALESTINO ESTES EN EL PODER. JAMAS EL PESO SUBIRA.TODO LO CONTRARIO MAS BAJARA. NUESTRO PRESIDENTE ES DE LA ELITE DE LOS EMPRESARIOS DOMINICANOS, QUE SU CONVENIENCIA A SUS INTERESES ES EL DOLLAR… EL NAVEGANTE MARITIMO
ME PARECE QUE EL GENDARME ESTAS POR AHI CERCA VERDAD. YA MISMO ME DICES QUE VOY MUY RAPIDO. YO CREO QUE EL GENDARME ES IRANIES. AY DIOS QUE DIJE JA.JA.JA EL ES BUEN MUCHACHON…. EL NAVEGANTE MARITIMO
…»Y Baraaaaaato Me Lo Jayo» !!!…