Dólar subió 28 cts. y el euro 15; eran vendidos a $59.20 y $69.96

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 28 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$59.20.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.64

Venta: RD$59.20

EL EURO

El euro subió 15 centavos; era vendido a RD$69.95 y comprado a RD$66.60.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este jueves con una ligera baja, cotizando en torno a los 90,80 y 91,37 dólares por barril.