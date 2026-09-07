Dólar bajó 15 cts. y euro subió; eran vendidos $59.23 y $70.16

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 15 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$59.23.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.66

Venta: RD$59.23

EL EURO

El euro subió 6 centavos; era vendido a RD$70.16 y comprado a RD$66.77.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este lunes al alza, posicionándose en 92,26 dólares el barril. A lo largo de la mañana, la cotización de los contratos de futuros del crudo estadounidense ha oscilado al alza superando los 92,30 dólares.

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Becky Bran
Becky Bran
1 minuto hace

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