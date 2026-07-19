DNCD apresa tres movilizaban 237 paquetes de cocaína

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó a tres hombres que transitaban por la autopista Duarte con 237 paquetes de cocaína.
Las autoridades habían sido informadas de la movilidad de la droga, por lo que montaron un operativo de seguimiento e interceptaron dos vehículos en el kilómetro 36 de la referida vía.
Uno de los sujetos irrumpió en unos matorrales en una camioneta y logró evadir el cerco de las autoridades.
Además de la droga, fueron ocupados dos vehículos, una escopeta y un rifle de perdigones, un chaleco antibalas, nueve celulares, RD$296,000 y documentos vinculantes con la investigación, entre otras evidencias.
El nuevo Código Penal prohíbe la publicación de los nombres de los apresados?
Si van a hablar de un tema, por favor sean más responsables y digan los nombres. Que tipo de periodismo es este?
Eso narcotraficante ahí que hacer como hacen los americanos desaparecerlo en clave 29 que tanto que joden y joden con la **** droga