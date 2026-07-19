DM acusa Gobierno de duplicar la deuda y el pago de intereses

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SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina acusó al Gobierno de haber duplicado la deuda pública, el pago de intereses y expandido el gasto corriente.

Asimismo, rechazó las afirmaciones de que su administración fue la que más endeudó al país, señalando que las cifras oficiales desmienten ese señalamiento.

“Es la tercera vez que tengo que responder a esa mentira. Los números hablan. Usted no puede cambiar la naturaleza de los números”, expresó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), durante un acto en el Club de La Sabana, en Cutupú, La Vega.

DE 39 MIL A 68 MIL MILLONES

Recordó que al concluir su gestión, en 2020, la deuda pública era de 39 mil millones de dólares, mientras que en la actualidad asciende a 68 mil millones.

“Dígame si, de 39 mil a 68 mil millones de dólares, soy yo quien más endeudó el país”, manifestó el exmandfatario al defender que los recursos contratados durante sus gobiernos fueron destinados a obras e inversiones para el desarrollo nacional.

Sostuvo que «si este Gobierno quiere seguir hablando mentiras, tienen que cambiar los números, ya que las estadísticas reflejan un deterioro en el manejo de las finanzas públicas».

PAGO DE INTERESES DE 322 MIL MILLONES

En ese sentido, precisó que durante su administración el Estado destinaba 161 mil millones de pesos al pago de intereses de la deuda, mientras que ahora esa partida alcanza los 322 mil millones de pesos, más del doble.

“Este Gobierno no ha tenido ningún tipo de cautela en el endeudamiento, porque parece que no entiende el daño que se le hace a una economía cuando se destinan 322 mil millones de pesos al pago de intereses. Esos recursos se utilizan para mantener el déficit fiscal y cubrir gastos corrientes, y eso es criminal para una economía”, afirmó.

PRÉSTAMOS Y EXPLOSIÓN DE LA NÓMINA PÚBLICA

Cuestionó además el manejo de los préstamos contratados entre 2020 y 2022, al asegurar que alrededor de 200 mil millones de pesos permanecieron depositados en la banca antes de ser ejecutados, lo que calificó como una gestión ineficiente.

Criticó también el crecimiento de la nómina pública, que según dijo pasó de 104 mil millones de pesos durante su gestión a más de 377 mil millones en la actualidad, comprometiendo la sostenibilidad fiscal.

“Nadie ha endeudado tanto a la República Dominicana como este gobierno y, sin embargo, la población vive en condiciones de penuria y con una economía estancada”, enfatizó.

El presidente del PLD también descalificó informaciones difundidas por sectores oficialistas sobre su gestión, a las que calificó de documentos “apócrifos”, sin firma y elaborados para distorsionar la realidad.