Dirigentes que habían pasado al PRM y MODA retornan al PLD

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SANTO DOMINGO.- Varios dirigentes políticos que habían abandonado las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para integrarse al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Movimiento Democrático Alternativo (MODA) retornaron a la organización morada para respaldar las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García.

Los dirigentes anunciaron su reintegración al PLD y su decisión de incorporarse de manera activa a los trabajos políticos del proyecto que encabeza García, con miras a la consulta interna de esa organización y a las elecciones de mayo de 2028.

Entre los nuevos integrantes figuran Carlos Manuel Graciano, quien se desempeñó como coordinador del sector externo del PRM en Puerto Plata, y Luis Alfredo Enriquillo Tejada Cuello, exsecretario general del MODA y excandidato a diputado por esa provincia.

RETORNO AL PLD

La juramentación se realizó en la oficina política de Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD y aspirante a la candidatura presidencial de esa organización, en un acto caracterizado por expresiones de entusiasmo y respaldo al proyecto político.

Los dirigentes manifestaron su disposición de trabajar activamente para fortalecer las estructuras del PLD y contribuir al crecimiento de la candidatura de García, a quien consideran como la mejor opción de esa organización para competir en el próximo proceso electoral.

Asimismo, expresaron su compromiso de dedicar sus esfuerzos a los trabajos políticos que desarrollará el partido de cara a la consulta interna y posteriormente a las elecciones presidenciales de 2028.

GARCÍA AGRADECE RESPALDO

Francisco Javier García agradeció la decisión de los dirigentes de regresar al PLD y consideró que su incorporación representa una nueva suma de voluntades al proyecto que procura llevar nuevamente a esa organización al poder.

“Seguimos creciendo, avanzando y fortaleciendo el proyecto para alcanzar la victoria en octubre y, posteriormente, llevar al PLD nuevamente al poder en mayo de 2028”, expresó García.

El aspirante presidencial ha venido desarrollando actividades políticas dirigidas a fortalecer su proyecto dentro del PLD y sumar sectores y dirigentes de distintas demarcaciones con miras al proceso interno de la organización.

El retorno de dirigentes que habían pasado a otras organizaciones políticas se produce en momentos en que el PLD desarrolla los trabajos de reorganización y fortalecimiento de sus estructuras con miras a los comicios de 2028.

of-am