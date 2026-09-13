Cultura inicia intervención del Museo de Historia de Santiago

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, presentó a los medios los avances del proyecto durante un encuentro celebrado en el antiguo edificio del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), donde funciona el museo.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Dirección General de Museos, se encuentra en la etapa final de contratación de las empresas y equipos responsables de ejecutar los trabajos, después de completar la planificación, los documentos técnicos y el diseño de la propuesta museográfica.

Los trabajos contemplan intervenciones estructurales, mejoras en las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, así como la restauración de puertas y ventanas.

Según el Ministerio de Cultura, las obras buscan conservar las características arquitectónicas del inmueble y, al mismo tiempo, adecuarlo para garantizar condiciones de seguridad y funcionamiento como espacio museístico.

El proyecto también pretende fortalecer la conservación, interpretación y divulgación de la memoria histórica de Santiago y facilitar el acceso de la ciudadanía y las nuevas generaciones a su patrimonio cultural.

La Dirección General de Museos, encabezada por Joan Ferrer, participa en la coordinación de la iniciativa, que forma parte de los proyectos de recuperación y puesta en valor de espacios destinados a la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural dominicano.