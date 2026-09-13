Cultura inicia intervención del Museo de Historia de Santiago

Santo Domingo, 13 sep (EFE).- El Ministerio de Cultura inició el proceso de intervención y recuperación del Museo de Historia y Tradiciones de Santiago, con el objetivo de convertir el inmueble en un espacio para preservar y difundir la historia y el patrimonio cultural de la ciudad.
La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Dirección General de Museos, se encuentra en la etapa final de contratación de las empresas y equipos responsables de ejecutar los trabajos, después de completar la planificación, los documentos técnicos y el diseño de la propuesta museográfica.
Los trabajos contemplan intervenciones estructurales, mejoras en las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, así como la restauración de puertas y ventanas.
Según el Ministerio de Cultura, las obras buscan conservar las características arquitectónicas del inmueble y, al mismo tiempo, adecuarlo para garantizar condiciones de seguridad y funcionamiento como espacio museístico.
El proyecto también pretende fortalecer la conservación, interpretación y divulgación de la memoria histórica de Santiago y facilitar el acceso de la ciudadanía y las nuevas generaciones a su patrimonio cultural.
La Dirección General de Museos, encabezada por Joan Ferrer, participa en la coordinación de la iniciativa, que forma parte de los proyectos de recuperación y puesta en valor de espacios destinados a la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural dominicano.