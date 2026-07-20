Dirigenta PLD propone un pacto para enfrentar violencia digital

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – La dirigenta del PLD y doctora en Educación, Zoraima Cuello. planteó la creación de un Pacto Nacional por el Respeto Digital como una estrategia integral para enfrentar la violencia en internet y fortalecer la protección de las víctimas de agresiones digitales.

La propuesta fue presentada durante el conversatorio “La violencia digital contra las mujeres”, organizado por el Defensor del Pueblo y la Universidad APEC (UNAPEC), donde Cuello compartió públicamente su experiencia como víctima de ciberacoso y suplantación de identidad.

Explicó que delincuentes utilizaron su nombre y fotografías de sus hijos para engañar y extorsionar a terceros, una situación que, según afirmó, evidencia la necesidad de establecer mecanismos más efectivos de prevención y respuesta.

“Yo sé lo que se siente. Es como si te ultrajaran, porque el mundo digital también es el mundo real. Detrás de cada ataque hay una persona, una familia y una vida que puede quedar marcada para siempre”, manifestó.

Cuello indicó que el pacto propuesto debe involucrar al Estado, las plataformas tecnológicas, el sistema educativo, los medios de comunicación, el sector empresarial y la ciudadanía, con el objetivo de promover una cultura de respeto y responsabilidad en los espacios digitales.

LOS PLANTEAMIENTOS

Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de las unidades especializadas en investigación de delitos tecnológicos, la creación de una ruta de atención y acompañamiento para víctimas, así como la instalación de un Observatorio Académico de Humanidad Digital que genere estadísticas y recomendaciones de políticas públicas sobre violencia digital, inteligencia artificial y convivencia en línea.

Asimismo, propuso incorporar en los programas educativos contenidos sobre ciudadanía digital, manejo emocional, pensamiento crítico y uso responsable de la inteligencia artificial, especialmente dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes.

La dirigente política advirtió que la violencia digital contra las mujeres tiene consecuencias que trascienden lo emocional y psicológico, al limitar su participación en espacios públicos y políticos.

PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO

En el encuentro también participaron el especialista en telemática Darian Vargas, quien analizó los riesgos del uso indebado de tecnologías emergentes, y Ana Martich, primera adjunta del Defensor del Pueblo, quien resaltó la importancia de reforzar los mecanismos de protección ante este tipo de agresiones.

La jornada concluyó con un respaldo simbólico a la iniciativa del Pacto Nacional por el Respeto Digital por parte de estudiantes, académicos, representantes institucionales y dirigentes políticas, entre ellas la exvicepresidenta Margarita Cedeño y la exsenadora Cristina Lizardo.

of-am