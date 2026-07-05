Director de Sismología vincula los temblores RD y Venezuela

El director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ramón Delanoy, durante una entrevista concedida al periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA.

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Santo Domingo.– El director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ramón Delanoy, explicó que los temblores de tierra de los últimos días en República Dominicana guardan relación con los dos potentes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, aunque aclaró que la actividad sísmica es permanente en toda la región del Caribe.

Dijo que a lo largo del borde de la placa tectónica del Caribe, se producen constantemente movimientos telúricos, muchos de los cuales no son percibidos por la población, pero son detectados por los equipos del Centro Nacional de Sismología.

Durante una entrevista concedida al periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, transmitido por Telesistema, canal 11, y TV Quisqueya para Estados Unidos, recordó que la La Hispaniola, al igual que el resto de las islas del Caribe, posee un origen tectónico-volcánico y ha sido escenario de importantes terremotos y erupciones volcánicas a lo largo de su historia.

Como ejemplo, citó el volcán ubicado en la isla de Montserrat, que entró en erupción en 1995, como evidencia de la intensa dinámica geológica que caracteriza a la región.

El experto enfatizó que toda el área del Caribe es altamente propensa a movimientos sísmicos y que lo más favorable es que la energía acumulada se libere mediante temblores de magnitud moderada, inferiores a los seis grados, ya que generalmente no ocasionan daños de consideración.

«Mucha gente está sorprendida por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, los cuales fueron sentidos en República Dominicana. Esto evidencia que la placa del Caribe se movió y que los sismos registrados posteriormente guardan cierta relación debido a la inestabilidad generada», afirmó Delanoy.

LLAMA POBLACIÓN A MANTENER LA CALMA

El Director del Centro Nacional de Sismología exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por el temor generado tras los terremotos ocurridos en Venezuela y recordó que, hasta el momento, no existe ningún método científico capaz de predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

«No podemos afectar nuestra salud pensando que seremos impactados por un terremoto. Lo importante es prepararnos, conocer los protocolos de actuación y mantenernos informados sobre las medidas de prevención», expresó.

NIEGA TEMPERATURAS INFLUYAN

Asimismo, rechazó que las altas temperaturas influyan en la ocurrencia de terremotos y recordó que grandes eventos sísmicos, como el de Haití en 2010, ocurrieron durante la temporada de invierno.

Delanoy advirtió que la liberación de grandes cantidades de energía en un terremoto no significa que otro evento de similar magnitud no pueda producirse en cualquier punto de la región en pocos años.

Recordó que en 2020 ocurrió un terremoto de magnitud 7.7 entre Jamaica y Cuba, mientras que Haití fue impactado por dos fuertes sismos en 2010 y 2021. A estos eventos se suman los recientes terremotos registrados en Venezuela.

Según explicó, estos antecedentes demuestran que el Caribe ha experimentado cuatro grandes terremotos en menos de 30 años, con un elevado saldo de víctimas y pérdidas económicas valoradas en miles de millones de dólares.

El especialista informó además que el Centro Nacional de Sismología dispone de un sistema automatizado capaz de localizar el epicentro de un terremoto e informar su ocurrencia en menos de un minuto a los organismos de protección civil de toda la región.

Explicó que esa información es remitida inmediatamente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), institución responsable de emitir las alertas oficiales y coordinar las acciones preventivas.

DESMIENTE ANIMALES PUEDAN PREDECIR SISMOS

Durante la entrevista, Delanoy también descartó la creencia de que algunos animales sean capaces de anticipar la ocurrencia de un terremoto.

Explicó que, previo a determinados movimientos sísmicos, pueden producirse alteraciones en el campo magnético e ionización del ambiente cerca del epicentro, pero esos fenómenos ocurren prácticamente al mismo tiempo que el evento, sin margen suficiente para emitir una alerta efectiva.

En el caso de los perros, señaló que poseen la capacidad de percibir ondas de infrasonido que viajan más rápido que otras ondas sísmicas, razón por la cual pueden reaccionar instantes antes que las personas.

«No es que los animales predicen los terremotos. Tanto ellos como los seres humanos sienten el sismo cuando ya está ocurriendo», puntualizó.