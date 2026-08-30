Difunden nuevas imágenes de Maduro detenido en prisión de NY

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CARACAS.– Las cuentas oficiales en redes sociales del expresidente venezolano Nicolás Maduro difundieron este domingo nuevas fotografías de Maduro detenido en Estados Unidos, casi ocho meses después de haber sido capturado en Caracas y trasladado a Nueva York.

Las imágenes, fechadas el 25 de junio de 2026, muestran a Maduro vestido con ropa gris y sonriente. La publicación fue replicada por dirigentes del chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Hasta el momento, no existe una confirmación independiente sobre las circunstancias en que fueron tomadas las fotografías ni sobre quién las hizo llegar a las cuentas del exmandatario. Medios internacionales han señalado que las autoridades estadounidenses tampoco han ofrecido públicamente detalles sobre la difusión de las imágenes.

Maduro detenido: mensaje

Junto a las fotografías fue publicado un mensaje atribuido al dirigente venezolano, en el que dedica las imágenes a sus nietos, niños y simpatizantes, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas desde que permanece detenido.

Maduro también hizo referencia a su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida junto a él en Estados Unidos, y expresó que ambos mantienen el ánimo y sus convicciones durante el proceso judicial.

Las fotografías de Maduro detenido constituyen una de sus escasas apariciones públicas desde su llegada a territorio estadounidense. Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico. Ambos se han declarado inocentes.

Un juez federal fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra ambos. La defensa de Maduro ha adelantado que buscará la desestimación del proceso alegando que el exgobernante venezolano gozaría de inmunidad como jefe de un Estado soberano.

Maduro detenido y petróleo

La difusión de las imágenes de Maduro detenido se produce pocos días después del anuncio de un amplio acuerdo energético entre el Gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, y la administración estadounidense.

El pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos durante un período de 25 años, con la meta inicial de elevar la producción asociada al proyecto por encima de 1,5 millones de barriles diarios, según explicó Rodríguez.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el acuerdo como una operación que dará a Estados Unidos una participación mayoritaria en la explotación de aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La administración de Rodríguez, sin embargo, sostiene que Venezuela conservará la propiedad y soberanía sobre sus hidrocarburos.

Esa cantidad equivale a alrededor del 22 % de las reservas petroleras venezolanas y forma parte de un proyecto que requerirá fuertes inversiones para recuperar instalaciones y aumentar la capacidad productiva del país.

Maduro detenido: protestas

El convenio también ha generado cuestionamientos en Venezuela por el alcance de la participación estadounidense en una industria considerada estratégica para la economía nacional.

Un grupo de simpatizantes del chavismo se manifestó el sábado en Caracas contra la presencia de Estados Unidos en el sector petrolero y volvió a reclamar la liberación de Maduro y Flores.

Rodríguez ha defendido el acuerdo argumentando que permitirá atraer inversiones, recuperar la producción y aumentar los ingresos del Estado venezolano, al tiempo que insiste en que Caracas conservará el control soberano de sus recursos naturales.

La publicación de las fotografías de Maduro detenido ocurre en medio de una nueva etapa de las relaciones entre Caracas y Washington, marcada tanto por el proceso judicial que enfrenta el exmandatario en Nueva York como por el acercamiento económico entre ambos gobiernos alrededor de la industria petrolera.