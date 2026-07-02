Diferencia entre gastar e invertir (OPINION)

POR RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

Ambos nacen en el mismo lugar: el bolsillo. Toman caminos diferentes. Uno nunca regresa; el otro intenta perdurar en el tiempo con la intención de producir, para poder gastar con seguridad y respaldo.

Es muy difícil que gastar e invertir, una vez salidos del bolsillo, se junten jamás. Uno se burlará del otro desde un lujoso hotel, un restaurante en boga, bulliciosas actividades, lujosos autos… En fin, mucho glamur. El otro, perfil bajo, ausente por algún tiempo de los lugares donde acostumbra visitar su gemelo: Don Consumo.

Con el tiempo todo se revierte. A Don Consumo se le ve solo y rápido, evitando ser visto por su gemelo, Don Invertí, quien, aún estando en posición de consumir, lo hace con moderación después de haber visto el resultado de Don Consumo.

Moraleja: Todo se puede, con suma precaución.

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