DGCP: Un premio a la buena gestión

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El reciente reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) constituye un motivo de orgullo para la República Dominicana. Más que un galardón institucional, representa una validación internacional de que la innovación, la transparencia y el fortalecimiento de los controles públicos son herramientas esenciales para una gestión estatal moderna y eficiente.

El Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), distinguido por la ONU, evidencia cómo la tecnología puede contribuir a identificar riesgos e irregularidades en los procesos de compras públicas antes de que generen consecuencias negativas para el interés general. Se trata de una iniciativa que fortalece la integridad institucional y promueve una mayor confianza de la ciudadanía en la administración pública.

Este reconocimiento también pone de manifiesto el trabajo sostenido que viene realizando la Dirección General de Contrataciones Públicas en la modernización del sistema nacional de contrataciones. Bajo una visión orientada a la transparencia, la supervisión y la mejora continua, la institución ha impulsado mecanismos innovadores que permiten un monitoreo más efectivo de los procesos, consolidando una gestión cada vez más abierta, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

La contratación pública representa una parte significativa de la inversión estatal. Por ello, cada avance en materia de control, monitoreo y supervisión repercute directamente en la eficiencia del gasto público y en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. En ese contexto, la implementación de herramientas preventivas y tecnológicas contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones y a garantizar un uso más responsable de los recursos públicos.

Corresponde felicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas por alcanzar una distinción que enaltece no solo a la institución, sino también a la República Dominicana. Reconocimientos de esta naturaleza evidencian que el trabajo serio, la innovación y el compromiso con la transparencia generan resultados capaces de trascender nuestras fronteras.

La obtención de este premio confirma que la buena gestión pública sí es posible cuando existe visión, compromiso y voluntad de fortalecer las instituciones. Que este reconocimiento sirva de estímulo para continuar avanzando por el camino de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, pilares indispensables para consolidar la confianza ciudadana y fortalecer nuestro Estado democrático.

jpm-am