Dgcine abre XV edición de Fonprocine con 17,5 millones

El certamen, consolidado como una de las principales plataformas de apoyo al sector audiovisual dominicano, incorpora este año la Línea de Apoyo a Estrenos Nacionales en Espacios Alternativos, con el objetivo de «democratizar» el acceso al cine en todo el territorio, afirmó Dgcine en una nota.

El concurso mantiene además la automatización total del proceso de postulación, permitiendo que las candidaturas sean presentadas de manera 100 % digital a través del subportal oficial de Fonprocine.

Asimismo, los postulantes contarán con un video tutorial que les orientará paso a paso en la creación de perfiles y carga de documentos.

Entre las categorías disponibles se encuentran Desarrollo de Proyectos, que otorgará seis premios de 750,000 pesos cada uno; Producción de Cortometraje, con un premio de 600,000 pesos, Producción de Cortometraje de Animación, que mantendrá el incentivo de un millón de pesos para un proyecto ganador; y Producción de Largometraje de Ficción y/o Animación, categoría que concederá un fondo de siete millones de pesos para la realización de una obra cinematográfica.

La convocatoria también reafirma su compromiso con la internacionalización del cine dominicano mediante la Línea de Apoyo a la Coproducción Minoritaria, dotada con 3,500,000 de pesos para respaldar alianzas estratégicas y proyectos desarrollados en conjunto con países que mantienen acuerdos de coproducción con la República Dominicana.

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