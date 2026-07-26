VALVERDE: Apresan haitianos ilegales ocultos en un camión

La operación fue ejecutada por efectivos de la Cuarta Brigada de Infantería, quienes interceptaron un vehículo Hyundai Porte II, color blanco, tras labores de inteligencia realizadas en la zona.

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VALVERDE, República Dominicana. Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un hombre que transportaba a 29 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular ocultos en un camión tipo furgón, luego de una persecución registrada en la Autopista Duarte, próximo al Cruce de Guayacanes, en la provincia Valverde.

La operación fue ejecutada por efectivos de la Cuarta Brigada de Infantería, quienes interceptaron un vehículo Hyundai Porte II, color blanco, tras labores de inteligencia realizadas en la zona.

Según el informe militar, el conductor, identificado como Misael Antonio Zapata López, intentó evadir a una patrulla del ERD al percatarse de su presencia, dando inicio a una persecución. Durante la huida, el individuo perdió el control del camión al realizar un giro a alta velocidad, provocando que el vehículo se volcara sobre la vía.

Tras el accidente, las autoridades procedieron a inspeccionar el furgón, donde encontraron a 27 extranjeros ocultos en la parte trasera y otros dos en el asiento delantero del pasajero, para un total de 29 haitianos indocumentados.

Entre los detenidos figuran 19 hombres, nueve mujeres y una menor de edad, quienes fueron trasladados junto al conductor y el vehículo a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería.

Posteriormente, los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

El Ejército reiteró que mantiene de forma permanente las operaciones de vigilancia, patrullaje e interdicción en la frontera y otras zonas estratégicas del país, como parte de los esfuerzos para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes y reforzar la seguridad nacional.

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