Defiende la libre competencia; destaca avances en educación

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader reafirmó este miércoles el compromiso de su Gobierno con la apertura de los mercados y la promoción de una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios y reducir los costos para los usuarios.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario se refirió a la entrada en operaciones de una nueva empresa telefónica de capital vietnamita en República Dominicana y sostuvo que la política económica de su administración procura eliminar estructuras de monopolio u oligopolio en distintos sectores productivos.

“El objetivo de nosotros como Gobierno es llevar competencia, no solamente en el sector de telecomunicaciones, sino en cualquier otro sector. Hemos abierto a nuevas empresas diferentes áreas donde existían oligopolios o monopolios”, afirmó.

Abinader señaló que, aunque el Gobierno prioriza la inversión nacional, también está abierto a recibir capital extranjero proveniente de países aliados, siempre que las empresas cumplan con las normas establecidas y no representen riesgos para la seguridad nacional.

MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Consideró que la concentración del mercado de telecomunicaciones tiene efectos directos sobre los consumidores y el desarrollo tecnológico. Según los datos citados por el mandatario, alrededor del 95 % del mercado dominicano está concentrado en dos compañías, mientras que las tarifas locales son aproximadamente 22 % superiores al promedio de América Latina.

“Debido a esa falta de competencia, muchas de esas compañías no se ven obligadas a invertir adecuadamente para competir mejor en servicio y en precio para los ciudadanos”, manifestó.

Aclaró que las empresas que actualmente operan en el país son compañías sólidas y cuentan con el respaldo de las autoridades para continuar desarrollándose, pero insistió en la necesidad de equilibrar el mercado mediante una competencia transparente.

Sobre la procedencia de la nueva inversión, Abinader destacó la relación estratégica de República Dominicana con Estados Unidos y sostuvo que cualquier empresa que opere en áreas sensibles debe cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la información.

Explicó que las compañías deberán acogerse a las normas de comunicación y seguridad establecidas, de manera que sus operaciones no generen vulnerabilidades para el país.

“Aquí lo único en lo que el Gobierno está interesado es en una competencia sana para que mejore la calidad y bajen los precios de las telecomunicaciones en la República Dominicana”, concluyó.

DESTACA AVANCES EN EDUCACION INICIAL

Durante el mismo encuentro con periodistas, el presidente Abinader destacó los avances registrados en materia de educación inicial y señaló que la ampliación de la cobertura constituye un elemento fundamental para mejorar el sistema educativo nacional.

Indicó que en 2024 la cobertura de educación para niños de entre 3 y 5 años alcanzó el 93 %, frente al 86 % registrado en 2015.

Atribuyó este crecimiento a la construcción de nuevas aulas de educación inicial y a la habilitación de espacios que permanecían sin utilizar en centros educativos que ya estaban en funcionamiento.

“Es primordial aumentar la educación inicial porque hace que los niños empiecen a educarse mucho más temprano, y ese es un factor y una condición fundamental para mejorar la educación”, expresó.

El mandatario agregó que la ampliación de la educación inicial también contribuye a que los padres puedan mantener sus actividades laborales, al contar con mayores opciones para la atención y formación temprana de sus hijos.

of-am