Defensa investiga municiones dominicanas halladas en Haití

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SANTO DOMINGO, 8 oct. (EFE).– El Ministerio de Defensa de República Dominicana informó este jueves que mantiene investigaciones sobre el hallazgo de municiones de origen dominicano en Haití.

La situación fue reportada por varios medios de comunicación con base en un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

COOPERACIÓN CON LA ONU

La institución explicó que mantiene comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual ha respondido a los requerimientos del grupo de expertos y suministrado información sobre adquisición, distribución y control de municiones, así como sobre investigaciones realizadas ante posibles irregularidades.

Como evidencia de sus actuaciones, citó la detención, en diciembre de 2025, de un segundo teniente del Ejército dominicano y un ciudadano haitiano, sorprendidos cuando transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta, en la sección de La Tinaja, provincia San Juan.

El oficial fue sometido a la justicia y permanece en prisión preventiva, mientras el proceso continúa en los tribunales competentes.

INVESTIGAN TRAZABILIDAD DE MUNICIONES CALIBRE .50

Respecto a las municiones calibre .50 mencionadas en las publicaciones, Defensa indicó que corresponden a material de antigua fabricación.

Agregó que, debido al tiempo transcurrido y a los procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país, no ha sido posible determinar las circunstancias específicas de su llegada a territorio haitiano.

No obstante, aseguró que las investigaciones continúan para establecer su trazabilidad, esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

El ministerio precisó que la coincidencia de calibres, marcas o características con municiones adquiridas legalmente por República Dominicana no demuestra, por sí sola, que existiera una transferencia autorizada por las instituciones militares.

REAFIRMAN CONTROLES Y TOLERANCIA CERO

Defensa sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con procedimientos de registro, identificación y control de municiones, sometidos a revisión y fortalecimiento continuo.

Asimismo, destacó que el informe de la ONU reconoce como buena práctica el marcado de las municiones dominicanas, mecanismo que facilita su identificación y rastreo.

Finalmente, reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas ilícitas y advirtió que cualquier militar que incurra en violaciones deberá responder ante las autoridades, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

an/am