Dedican a San Cristóbal la Gran Parada Dominicana del Bronx

Nativos de San Cristóbal en la tertulia en Elizabeth, Nueva Jersey

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NUEVA YORK.- La Gran Parada Dominicana de El Bronx, que se celebra anualmente en la avenida Grand Concourse, será dedicada el 26 del presente mes a la provincia San Cristóbal.

El evento, que tiene 37 años efectuándose, honrará la memoria del cantante Ruby Pérez y tendrá como madrina y padrino a los sancristobalenses Nina Altagracia Martínez (Lola) y Julio Cesar Mateo (Yulín), respectivamente.

La señora Martínez -denominada popularmente como la “embajadora de San Cristóbal” en Nueva York y Nueva Jersey- instó a sus compueblanos a concurrir masivamente la tarde del domingo 26 a la parada de El Bronx.

En su residencia de Elizabeth, Nueva Jersey, Martínez hizo la exhortación al encabezar una tertulia en la que se pasó revista a hechos sobresalientes ocurridos en San Cristóbal en las últimas décadas.

En el conversatorio actuó como expositor principal el periodista José Pimentel Muñoz, organizador en República Dominicano del Encuentro Histórico de San Cristóbal, que se ha efectuado en dieciséis ocasiones en los últimos veinte años.

Pimentel Muñoz, autor del libro Memorias de San Cristóbal, ofreció lo que llamٔó “llovizna” de hechos coloridos de distintos tipos registrados en el ámbito de esa ciudad desde 1930 al presente.

Entre los asistentes estuvieron Pamela Mata, Clara Martínez, Marina Escalante, Nancy Reyes, Santa Sánchez Amador, Carlos Cruz, Jeanette Rodríguez, Reynaldo Cruz, Ingrid Ramírez, José Cruceta, Janet Batista, Miguel Lugo, Libia Waterman.

Cristian Nina, Angelita de Jesús, Belkis Ravelo, Bierca Abreu, Nancy Nina, Bonelly Nina, María Verás, Yosy Mariñez, Denise Thomas, Tomasa Catano de Valdez, Marín Valdez Barinas, Sonia Suazo de Lozano, Ana Ivelisse Smart, Carlos Cruz y Alexander de los Santos.