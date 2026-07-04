Declaran entidad patrimonio cultural municipal de Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago declaró a la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA) como Patrimonio Cultural Municipal, en reconocimiento a sus casi cinco décadas de aportes al deporte ecuestre, la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del patrimonio cultural de la ciudad.

La decisión fue adoptada tras acoger la solicitud presentada por el alcalde Ulises Rodríguez, quien destacó la trayectoria de la institución y su contribución a la promoción de la cultura ecuestre en la República Dominicana.

RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA

El alcalde Ulises Rodríguez afirmó que la declaratoria constituye un justo reconocimiento a una entidad que ha fortalecido la identidad cultural de Santiago y promovido valores como la disciplina, el respeto y la excelencia.

Por su parte, el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, explicó que la distinción fue aprobada luego de evaluar los aportes realizados por ASENA al municipio.

«A partir de hoy, esta asociación pasa a formar parte de nuestro patrimonio cultural», expresó.

NUEVOS COMPROMISOS DE ASENA

El presidente de ASENA, Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, agradeció el reconocimiento y aseguró que fortalece el compromiso de la entidad con la promoción del caballo de paso fino y el desarrollo de proyectos deportivos, culturales y sociales.

Asimismo, anunció que Santiago será sede del Mundial de Jinetes Infantiles, evento que reunirá a más de 600 familias procedentes de diez países, con la meta de celebrar la edición más grande de su historia. También destacó el impulso de programas de equinoterapia para niños con diferentes condiciones.

AUTORIDADES PRESENTES

En el acto participaron la vicealcaldesa Mariana Moreno; los secretarios municipales Arismendi Dajer y Luis José Cruz; regidores; el presidente ad vitam de ASENA, Arnulfo Gutiérrez; la presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez, además de directivos de la Asociación Ecuestre Nacional e invitados especiales.

an/am