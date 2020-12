Declaración Abinader sobre el aborto genera múltiples reacciones en el país

SANTO DOMINGO.- Distintas reacciones se han producido en las redes sociales -entre ellas la del obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles- ante la postura del presidente Luis Abinader sobre el aborto durante una entrevista que le realizó el director del periódico español El País, Jan Martínez Ahrensel.

En Twitter, el obispo colgó un mensaje en el que asegura que la postura del Presidente ha causado gran pesar en la época del nacimiento del niño Jesús.

“En el mundo de fe ha causado gran pesar que, justo en los días del Nacimiento de Nuestro Salvador, un mandatario exprese apoyo a situaciones en las que no nacidos sean eliminados, sabiendo todos que las causales son la antesala al aborto libre”.

Durante la entrevista, el jefe de Estado expresó no estar de acuerdo con el aborto libre, pero si en sus tres causales: en caso de incesto o violación, riesgo de la vida de la madre o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.

“Yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido”, dijo el mandatario.

REACCIONES

La respuesta ha generado rechazo hacia la figura del Presidente durante las primeras horas de la mañana de este domingo. Pero también se han producido en las redes sociales expresiones de apoyo a Abinader.

El exministro de Energía y Minas, Pelegrin Castillo, escribió un mensaje también en Twitter en el que etiquetó al presidente, rechazando el aborto y explicando que para que sea posible el aborto en las tres causales se debe modificar la Constitución.

“Debería saber qué Constitución no permite excepciones al principio de protección a la vida desde concepción… solo si se modifica Constitución con referendo…atacar vida de no nacidos puede que esté de moda entre progress, pero solo traer males mayores”, indicó. .

La cuenta @provida_rd escribió: “Descartar una persona por una discapacidad es un acto de discriminación y de hipocresía por parte de los que reclaman derechos #RDEsProvida”.

Sharin Pablo De Roca @spabloderoca colgó: “El aborto es un asesinato. Llamemos las cosas por lo que son. NO es progreso, NO es desarrollo, definitivamente NO es un derecho, NO es una opción. Es matar a otro ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios”.

Mientras que otros apoyan la postura del mandatario. Dunia De Windt @DuniaDW2, en respuesta a Pelegrín Castillo de que se deben modificar la Constitución, dijo que es posible modificarla en bienestar de las mujeres violadas.

“Todo se puede modificar en el Congreso si hay voluntad. Su postura recalcitrante ultra conservadora para lo que le conviene, en un país donde la pobreza destroza la vida de todas esas niñas y mujeres violadas. ¿Acaso usted las va a mantener? ¡Es hora ya de que podamos decidir!”

La periodista Margarita Cordero @MargaritaCG también se mostró a favor de las tres causales señalando: “En este país, 14 de cada 100 padres (documentado, en la realidad el número es insospechadamente más alto) violan a sus hijas. Quiero ver a los defensores de la vida y la familia hablando de este tema. Que me digan quién es el criminal si la hija embarazada por su padre, aborta”.

En otro tuit Cordero explicó que os datos los tomó del estudio Análisis de sentencias judiciales sobre violaciones sexuales e incesto en la RD. “A los que quieran enterarse de dónde saco este porcentaje, les digo que lo saqué del estudio Análisis de sentencias judiciales sobre violaciones sexuales e incesto en la RD, elaborado por el Poder Judicial. Un consejo para los negacionistas: cuando lo lean, hablen… si pueden”.

