Trump ordena destruir barcos que coloquen minas en Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en su plataforma Truth Social una nueva medida militar para el estrecho de Ormuz, lo que agrava la tensión con Irán.

«He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz», declaró.

«No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto», agregó.

Pese al alto de fuego en curso entre EE.UU. e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que había ordenado a las Fuerzas Armadas continuar con el bloqueo naval en el paso marítimo, por donde circula alrededor de 20 % del petróleo y del gas que se comercializa en el mundo.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) comunicó este miércoles que la Armada ha obligado a 29 navíos a regresar a puertos iraníes desde el inicio del bloqueo.

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la próxima ronda de negociaciones en Islamabad tendrá lugar tan pronto como Washington ponga fin al bloqueo naval contra el país persa.

En paralelo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que la República Islámica está abierta a negociar, pero señaló «el incumplimiento de los compromisos, el bloqueo y las amenazas» por parte de Washington como los principales obstáculos para una negociación genuina.

Según informa The Financial Times, al menos 34 petroleros vinculados a Irán han burlado el bloqueo naval estadounidense desde que fue impuesto.