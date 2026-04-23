Desde 2020, los dominicanos en ciudad NY son cada vez menos

NUEVA YORK.- La población de origen dominicano en la ciudad de Nueva York disminuyó 4.4% entre 2020 y 2025, al pasar de 702,330 a 671,450 residentes, según estimaciones del Departamento de Planificación de la Ciudad y datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Distribución por condado
El Bronx continúa como el condado con mayor presencia dominicana, con el 42% del total, aunque registró una reducción de 3.1% en el mismo período.
Manhattan y Queens también reportaron descensos de 5.2% y 4.9%, respectivamente.
Costo de la vivienda
El alquiler promedio en vecindarios con alta presencia dominicana, como Washington Heights e Inwood, aumentó 28% desde 2021, de acuerdo con el portal StreetEasy.
Migración a otros estados
Familias se trasladan a Pensilvania, Florida y Carolina del Norte en busca de viviendas más asequibles.
Parte de la segunda generación nacida en EE.UU. se mudó a condados de Nueva Jersey y Long Island.
Mientras los registros de Aduanas y Protección Fronteriza muestran una caída de 19% en la entrada de nuevos migrantes dominicanos a la ciudad entre 2020 y 2024.
A pesar del descenso en Nueva York, la población dominicana en Estados Unidos aumentó 6.2% a nivel nacional, alcanzando 2.4 millones en 2025.
Las áreas metropolitanas de Orlando, Tampa y Allentown registraron los mayores crecimientos.
Impacto comunitario
Líderes de organizaciones como la Dominican American National Roundtable señalaron que la salida de residentes afecta la representación política y la actividad comercial en sectores tradicionales del Alto Manhattan y el Oeste de El Bronx.
La ciudad de Nueva York sigue siendo la jurisdicción con más dominicanos en Estados Unidos, seguida por el estado de Nueva Jersey y Florida.
jt-am
Reading , PEN, es lo que hay, una casa 3 cuartos y ba****t por meno de 200k, mucho trabajo y tranquilida
DESDE QUE LLEGARON LOS DOMINIMIЕRDАS LLEGO LA ARRABALIZACION A ALLENTOWN PA Y SUS ALREDEDORES
PLAGA M4LD1TA
SIGAN VOTANDO DEMOCRATA, COMBIRTIERON NEW YORK EN UNA RATONERA
Agregale chinches y cucarachas.
En la ciudad de new york solo van a vivir los concejales, el síndico y su gabinete
Ellos pueden pagar la renta
Fácil el que se retira vuelve a su casa y el hostigamiento de los caseros en componenda con la ciudad new York que ha bajado la calidad de vida y han subido los gastos los están hechando indirectamente por eso los refugios están llenos y las calles también
Desde hace mucho tiempo altos dirigentes del Partido Nacionalista Dominicano ( PND ) mantienen estrechas relaciones con la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos. Nuestra posicion ha sido siempre la de orientar a una poblacion que merece una mejor evaluacion de las organizaciones polticas que hasta el dia de hoy han manejado al Estado dominicano.
Es una informacion muy socorrida entre los dominicanos que viven en los Estados Unidos que los dirigentes de la mayoria de los partidos vienen solo a buscar cooperacion economica y luego de pasar las elecciones si te veo no me acuerdo.
TU NO PUEDES NI ORIENTAR A TU MUJER. PREGUNTALE DONDE ES QUE ELLA COMPRA LOS CAMARONES QUE A TI TANTO DE TE GUSTAN Y QUIEN ES QUE LA ATIENDE.
Yo soy otro que ya me queda poco tiempo en ésta ciudad, muchos amigos y conocidos míos también se van de aquí, ya New York no es ni la sombra de lo que era.
CORROBORO. YO ESCAPÉ HACE CASI 20 AÑOS. UNA DE LAS MEJORES DECISIONES DE MI VIDA. QUE EL ÚLTIMO EN SALIR APAGUE LAS LUCES… SI HAY LUZ…
Dios me libre de vivir en esa ratonera
ES NORMAL YA QUE EN ESTADOS ALEDAÑOS EL SALARIO EN ALGUNAS AREAS ES MAS ALTO Y LA RENTA MAS BARATA, EN READING, BERKS COUNTY, PA. ES ASI, TAMBIÉN EN ALLENTOWN, PA, PERO NUESTRA GENTE LE GUSTA ESTAR EN NUESTRA COMUNIDAD Y POR ESO MUCHA GENTE SIGUE PREFIRIENDO NEW YORK, ADEMAS LA CIUDAD TIENE MUCHAS MAS AREAS DE ENTRENAMIENTO COMO MUSEOS, BIBLIOTECAS, CATEDRALES, MONUMENTOS EN FIN TODO PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA, DIOS BENDIGA MI GENTE!
LA CHUSMA DOMINIMIЕRDА LLEVANDO SU CULTURA DE TROGLODITAS Y MONOS SALVAJES AL MUNDO ENTERO
POR ESO NO LOS QUIEREN EN ESPAÑA EEUU ITALIA SUIZA ETC DONDE LLEGAN LLEGA LA ARRABALIZACION LA DROGA LA PROSTITUCION LA DELINCUENCIA Y LA M4RICONERIА
DOMINIMIЕRDАS DROGUEROS ALCEMOS
NUESTRA DROGA CON VIVA EMOCION
Y EL MUNDO ARRABALIZAREMOS
CON NUESTRA CULTURA ASQUЕRОSА EN ACCION
MONOS HIJOS DE SU MАLDITА MАDRЕ.
Vamos cucaracha busca tu seto
La vida en la gran manzana, es cada vez mas dificil. Por eso me fui a otro estado.
SI TIENES DOMINIO REAL DEL IDIOMA INGLES Y NO HAS IDO TE RECOMENDARIA EL ESTE DE PENSILVANIA, MUY TRANQUILO COMUNIDADES PEQUEÑAS Y HAY TRABAJO CON ALQUILER BAJO, CONTACTEN LA EMPRESA MANPOWER ELLOS ASISTEN A OTRAS EMPRESAS PARA LOS QUE BUSCAN TRABAJO PERO SOLO PARA LOS QUE TIENEN DOMINIO DEL IDIOMA INGLES YA QUE SON BLANCOS ANGLOSAJONES, AÑOS ATRAS CONOCI UNA BELLA DAMA AMERICANA DE APELLIDO NOLAN QUE HASTA LLEGAMOS A TOMAR UNOS TRAGOS EN EL HOTEL SHERATON ESTABA A CARGO NO SE SI CONTINUA AHI, ERA MUY SIMPATICA CON NUESTRA GENTE DOMINICANA DE SEGUNDA GENERACIÓN O LOS QUE LLEGAN NUEVOS… Leer mas »
tE ACUERDAS CUANDO TAMBIEN FUISTE A LA LUNA TE BEBISTE UNOS TRAGOS CON UN MARCIANO Y EL HAITIANO QUE ****FIELMENTE A TU MUÑECO INFLABLE HICIERON UNA ORGIA SIN GRAVEDAD?. TE ACUERDAS TUERTO SABELOTODO OMNIPRESENTE?
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA…
Y quiere estar en esa cloaca?