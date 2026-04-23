Desde 2020, los dominicanos en ciudad NY son cada vez menos

NUEVA YORK.- La población de origen dominicano en la ciudad de Nueva York disminuyó 4.4% entre 2020 y 2025, al pasar de 702,330 a 671,450 residentes, según estimaciones del Departamento de Planificación de la Ciudad y datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Distribución por condado

El Bronx continúa como el condado con mayor presencia dominicana, con el 42% del total, aunque registró una reducción de 3.1% en el mismo período.

Manhattan y Queens también reportaron descensos de 5.2% y 4.9%, respectivamente.

Costo de la vivienda

El alquiler promedio en vecindarios con alta presencia dominicana, como Washington Heights e Inwood, aumentó 28% desde 2021, de acuerdo con el portal StreetEasy.

Migración a otros estados

Familias se trasladan a Pensilvania, Florida y Carolina del Norte en busca de viviendas más asequibles.

Parte de la segunda generación nacida en EE.UU. se mudó a condados de Nueva Jersey y Long Island.

Mientras los registros de Aduanas y Protección Fronteriza muestran una caída de 19% en la entrada de nuevos migrantes dominicanos a la ciudad entre 2020 y 2024.

A pesar del descenso en Nueva York, la población dominicana en Estados Unidos aumentó 6.2% a nivel nacional, alcanzando 2.4 millones en 2025.

Las áreas metropolitanas de Orlando, Tampa y Allentown registraron los mayores crecimientos.

Impacto comunitario

Líderes de organizaciones como la Dominican American National Roundtable señalaron que la salida de residentes afecta la representación política y la actividad comercial en sectores tradicionales del Alto Manhattan y el Oeste de El Bronx.

La ciudad de Nueva York sigue siendo la jurisdicción con más dominicanos en Estados Unidos, seguida por el estado de Nueva Jersey y Florida.

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