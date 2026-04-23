Paliza: EU es nuestro principal aliado y amigo más importante

WASHINGTON.- Estados Unidos representa para la República Dominicana su “principal aliado” y “el país amigo más importante”, reafirmó el ministro de la Presidencia de esa isla caribeña, José Ignacio Paliza, quien destacó los lazos históricos, democráticos y humanos que unen a ambas naciones.
“Como dominicanos sabemos que este país es nuestro principal aliado, nuestro amigo más importante, no solo por nuestra proximidad geográfica, sino por nuestros principios y nuestros valores compartidos”, señaló Paliza durante la conferencia “Democracy & Governance: A Conversation with José Ignacio Paliza”, celebrada en la McCourt School of Public Policy.
Diáspora y cooperación
El funcionario resaltó el papel de la diáspora dominicana en territorio estadounidense como puente entre ambas sociedades. “Tenemos más de 1.6 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos, la mayoría en la costa este, además de muchas otras conexiones culturales y humanas que nos acercan cada día más”, indicó.
Subrayó que ese vínculo debe seguir fortaleciéndose mediante una agenda común. “Es una relación en la que debemos seguir trabajando, nutriendo y teniendo siempre presente”, sostuvo.
Foro académico
La actividad fue organizada por la Latin American and the Caribbean Policy Association y moderada por Michael Shifter, ex presidente del Diálogo Interamericano. Se abordaron temas vinculados al fortalecimiento democrático, la gobernanza y los principales retos institucionales de América Latina y el Caribe.
Paliza destacó la importancia de crear espacios de diálogo académico para tratar los desafíos institucionales de la región y las experiencias de los gobiernos.
Agenda en EE.UU.
Previo a su participación en Georgetown, el ministro desarrolló una agenda en Washington que incluyó encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y miembros del Congreso de Estados Unidos, para dar seguimiento a iniciativas estratégicas para la República Dominicana.
También sostuvo reuniones con el senador Bernie Moreno y los congresistas Adriano Espaillat y Carlos Giménez. Visitó además el Tony Blair Institute for Global Change como parte de los esfuerzos para impulsar una gestión pública más eficiente y moderna.
EXCELENTE OPINIÓN LA DEL MINISTRO PALIZA Y ASI DEBE SER, EEUU ES EL PAIS QUE MAS PRODUCTOS NOS COMPRA, NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE DANDOLE TRABAJOS Y RIQUEZAS A NUESTRA PATRIA COMO NINGUNA OTRA NACION EN TODO EL MUNDO, TAMBÍEN PERMITE LA PERMANENCIA EN SU TERRITORIO DE MILLONES DE DOMINICANOS PROVEYENDOLES DE TRABAJOS DIGNOS EN MUCHAS EMPRESAS TAMBIÉN ES EL MAYOR EMISOR DE TURISTAS, SIN EEUU NUESTRAS VIDAS SERIAN MUCHO PEOR, GOD BLESS AMERICA!
Paliza esta dando estadisticas falsas porque segun informaciones al dia de hoy la poboblacion dominicana en Estados Unidos ( segun publicaciones estadisticas de ese pais ) llego a 2 millones 400 mil dominicanos. Ministro aclare su estadisticas.
No todo el mundo tiene que estar con Trump. Y la Embajadora es una fiel seguidora de Trump. Y no todos los estadounidenses estan con Trump. Hacen dos dias que los republicanos con Trump y todo fueron derrotados en unas elecciones en el Estado de Virginia. Como decia mi papa el hombre esta dao al pecao, pero perdio.
Totalmente cierto lo que dice Paliza, este gobierno es el más cercano a USA que hemos tenido en los últimos tiempos. Los peledeístas se las dan de ser muy cercanos a los comunistas, como por ejemplo Leonel Fernández y la cúpula de la Fuerza del Pueblo.
