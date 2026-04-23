Senador defiende soberanía ante declaraciones Embajadora

SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, defendió la soberanía nacional, a propósito de recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos.

Se refirió a los comentarios emitidos por la Embajadora sobre la participación del país en una cumbre por la democracia celebrada en Barcelona, España, señalando que la política exterior dominicana es una atribución exclusiva del Estado dominicano.

“La República Dominicana define su política exterior sin tutelas ni condicionamientos. Participar en espacios internacionales en defensa de la democracia no constituye un acto de confrontación, sino una reafirmación de nuestros valores”, sostuvo.

Taveras reconoció la cercanía mostrada por la diplomática con la sociedad dominicana, destacó su integración en distintos espacios comunitarios, pero advirtió que la hospitalidad del pueblo dominicano no debe interpretarse como una señal de sumisión, sino como una expresión de su cultura y valores.

“El pueblo dominicano es abierto y respetuoso, pero también profundamente consciente del valor de su libertad y su dignidad”, afirmó.

El senador reiteró que la República Dominicana es un Estado libre, soberano e independiente, y subrayó que la defensa de la democracia debe sostenerse sobre principios, rechazando cualquier forma de autoritarismo, sin importar su origen ideológico.

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