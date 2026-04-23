Senador defiende soberanía ante declaraciones Embajadora

SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, defendió la soberanía nacional, a propósito de recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos.
Se refirió a los comentarios emitidos por la Embajadora sobre la participación del país en una cumbre por la democracia celebrada en Barcelona, España, señalando que la política exterior dominicana es una atribución exclusiva del Estado dominicano.
“La República Dominicana define su política exterior sin tutelas ni condicionamientos. Participar en espacios internacionales en defensa de la democracia no constituye un acto de confrontación, sino una reafirmación de nuestros valores”, sostuvo.
Taveras reconoció la cercanía mostrada por la diplomática con la sociedad dominicana, destacó su integración en distintos espacios comunitarios, pero advirtió que la hospitalidad del pueblo dominicano no debe interpretarse como una señal de sumisión, sino como una expresión de su cultura y valores.
“El pueblo dominicano es abierto y respetuoso, pero también profundamente consciente del valor de su libertad y su dignidad”, afirmó.
El senador reiteró que la República Dominicana es un Estado libre, soberano e independiente, y subrayó que la defensa de la democracia debe sostenerse sobre principios, rechazando cualquier forma de autoritarismo, sin importar su origen ideológico.
an/am
LA EMBAJADORA NUNCA HA PRETENDIDO DESCONOCER NUESTRA INDEPENDENCIA, ES UNA DAMA RESPETUOSA DE NUESTRAS INSTITUCIONES, LO UNICO QUE HA QUERIDO EXPRESAR LO IMPORTANTE DE QUE COMO PAISES DEMOCRATICOS ESTEMOS UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DICTADURAS QUE PRETENDEN SOCAVAR LOS DERECHOS, LIBERTADES QUE SE DISFRUTAN EN NUESTRO PAIS Y NO COMETER EL ERROR DE HACERNOS DE LA VISTA GORDA CON LOS GOBIERNOS DE AMERICA QUE NO RESPETAN LAS LIBERTADES.
total apoyo a la embajadora, RD es un pais anti-comunistas, estos payasos no representan a los dominicanos
¿Qué valores fueron a defender allá? Él Gobierno Español está respaldando una agenda Globalista adónde apoyan migración masiva ilegal y están regularizando en los cientos dé miles a migrantes ilegales para reemplazar a los qué pueden votar para qué él Gobierno Socialista dé España sé quede en control. Cada uno dé esos Países invitados tienen inclinaciones hacía él Socialismo. Eso no representa la RD EN LO ABSOLUTO. No hablen por nosotros.
Cuando un país o nacion nos dice algo que no es de nuestro agrado defendemos la patria, pero para con los haitianos nos quedamos callados que son de los que deberíamos cuidarnos, pero como ellos ( los políticos) cogen el dineros de la ONG no dicen nada ni defienden la soberanía de RD
Este es otro miembro distinguido de las sanguijuelas de Participación Ciudadana, que no hacen otra cosa que no sea joder más a este pobre pueblo. Están diseminados en todas las áreas de poder, Justicia, Congreso, Cámara de Cuentas, embajadas, Ministerios, Direcciones, Consulados, donde quiera que se mueve poder y dinero. A pesar de que ya saben que el país sabe que son unos sinvergüenzas siguen opinando y queriendo dar charlas de moral.
Todo el que no esté de acuerdo que entregué la visa americana en protesta..ay ñeñe
Pero cuando Pompeo llamó a Danilo para que no inventara con reelección ustedes lo aplaudieron hasta con las ****s. ¿Ahí no hubo problemas con la soberanía? Ustedes todos van a ir a parar a un tribunal federal.
LIBRE DE QUE, INDEPENDIENTE DE QUIEN. ACASO PUEDEN SER LIBRES LOS PUEBLOS SIN EDUCACION?. ACASO PUEDEN SER LIBRES LOS PUEBLOS QUE NO TIENEN AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA?. ES DEMOCRATICO UN PAIS QUE LE DICTAN ORDEN DE CON QUIEN TIENE QUE REUNIRSE Y CON QUIEN NO?.ES DEMOCRATICO UN PAIS QUE SU GOBIERNO NO PUEDE DECIR A QUIEN DARLE AYUDA CUANDO LA NECESITA, COMO EN EL CASO DE CUBA?.
TANTOS QUE HABLAN DE DEMOCRACIA Y EN LOS PAISES DONDE SE ESTA PRATICANDO ESE SISTEMA ESTAN LLENO DE INJUSTICIAS, HAMBRE, MISERIA E IGNORANCIA. LO PEOR ES QUE LO QUE ESOS PAISES DEMOCRATICOS PRODUCEN , ESOS RECURSOS SE QUEDAN EN LOS QUE USAN SACOS Y CORBATAS PARA IR A SUS MINISTERIOS, SENADURIA Y CAMARA DE DIPUTADOS.AHORA CON ESAS LLUVIAS ES QUE UNO VE EL ESTADO DE ABANDONO DE LOS POBRES DOMINICANOS, QUE PARECE QUE JPD Y QUE QUISQUEYA NO SON SUS PADRES, PORQUE NO LE DAN NADA.
Babosadas de otro corrupto mas..de la cueva de saqueadores, traidores y corruptos. Que violan las leyes constantemente para favorecerse ellos, a un grupito y joder al pueblo..
PEDRO SANCHEZ Y SU GRUPITONDE CORRUPTOS KES LLEGARA SU HORA
ALGUN DIA HABRA JUSTICIA..
Este es el unico pais del mundo que ante un conflicto diplomatico todos los funcionarios opinan, menos el Canciller que es quien debe emitir un comunicado formal fijando posicion del gobierno, luego nos quejamos que cada dia nos respetan menos como pais, pues nuestras autoridades no saben como hacer las cosas.
SENADOR NO SEA BAVOSO, PONGASE A TRABAJAR, BUEN ASQUEROSO, QUE ESA EMBAJADORA ES MAS DOMINICANA QUE USTED Y HAS DESFENDIDO A ESTE PAIS MAS QUE TODOS LOSMPOLITICOS DOMINICANOS JUNTO, BANDIDO SINVERGUENZA, VAGO, LADRON
ANTONIO TAVERAS, LO ES UN BAVOSO, ESA EMBAJADORA HA DESFENDIDO A ESTE PAIS, MAS QUE TODOS LOS POLITICOS, ASARROSO, LADRONES Y TRAIDORES JUNTOS, ASQUEROSO
SENADOR NO SE ESTÁ HABLANDO DE SOBERANÍA LO QUE SE CUESTIONA ES QUE TENIENDO MILES DE DOMINICANOS QUE TRABAJAN PARA ENVIAR MILES DE MILLONES DE ESTADOS UNIDOS USTEDES SE CONFABULAN CON LOS COMPIRADORES.
LOS QUE ESTAN CONFABULADOS SON LOS QUE GANAN MUCHO DINERO EN PESO Y NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR, PERO NADA MAS VIVEN GASTANDO EN DOLARES COMO SI LO PRODUJERAN .ESOS SON MINISTROS, SENADORES, DIPUTADOS, ALCALDES, DIRECTORES, LOS NEGOCIANTES DE PRODUCTOS EXTRANJEROS, QUE VIVEN TODOS BEBIENDO WHISKY, VINOS, QUESOS HASTA PESCADO EXTRANJERO Y NO PRODUCEN UN DOLAR. ESOS SON UNOS GU SA NOS QUE SE COMEN TODA LA MASA DEL PAIS ,SE ENRIQUECEN ELLOS Y DEJAN AL PAIS POBRE.
2. LOS QUE VENDEN CARROS, ELECTRODOMESTICOS Y TODOS LOS PRODUCTOS EXTRANJERAS . ESA GENTE NADA MAS VA AL BANCO CENTRAL A BUSCAR DOLARES PARA GANAR MUCHO EN PESOS, PERO NUNCA ENTRAN DOLARES AL BANCO CENTRAL PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONES DE PAGO DE LA DEUDA EXTERNA.NOSTROS LOS CAMPESINOS QUE SEMBRAMOS CACAO,CAFE, TABACO, AGUACATE Y TODO LO QUE SE VENDE EN EL EXTRANJERO,SOMOS LOS QUE TENEMOS LA CARGA DE QUE LA RD, VA, APARTE QUE TENEMOS QUE SEMBRARLE LO QUE COMEN, LO QUE LE DA SALUD. EXPLOTADORES DEL PAIS, GU SA NOS, LADRONES.
Senador mantenga la boca cerrada.
Cuando les conviene se quieren hacer pasar por demócratas y defensores…Partida de ladrones delincuentes y perversos, comenzando por su jefe.
no me defienda compadre nostros los dominicanos no estamos de acuerdo con la reunion de isquierda PRM doble cara , espero que le quiten la visa
Hipócrita, porqué no la defendió cuando Pompeo se opuso a la reelección de Danilo?
Ni cuando la agenda 20-30 que defendían Huchi Lora y otros periodistas , por dólares, claro.
Muy grave la expresiones de un senador de un partido alineado con la derecha y asistiendo a cubre de izquierda, si se le suma que a este mismo país le hicieron un boicot a la cumbre de países de derecha Abinader baila el son que te corresponde o sal de esta orquesta
De que soberanía está hablando este senor? La Republica Dominicana no es más que una extension política a los intereses de los EEUU. Eso de soberanía es una quimera en el pensamiento de muchos románticos dominicanos. Tenemos dependencia total de los EEUU como: el comercio, turismo, remesas, inversion extranjera, exportación, y con 2.5 millones de dominicanos en el Norte.
Qué soberanía defienden estos estupidos ? Con la soberanía vendida a EEUU con tantos préstamos que han cogido, dizque hablando de soberanía un gobierno traídor, que tiene la frontera abierta y los haitianos entran como si entraran a Haití, sinvergüenzas, ineptos, corruptos y traídores.
Atención
Donald trump
El senador Antonio taveras es un comunistas fundamentalista y radical.
Es un anti norteamericano
Antonio
no habla en nombre de los trabajadores de la
industria
, zona franca
, turismo norteamericano ni los remesa dores de divisas desde los Estados unidos hacia república dominicana
El cree por que es rico gracias a los norteamericanos ya puede estar en contra de usa
Rafi: Eres calié, chivato ó espia del Zanahorio Jablador ?
Los inversores españoles son los dueños de la mayorías de los hoteles/resort en la RD. No podemos hablar de soberanía cuando no somos dueños de sector turístico, uno de los tres pilares de la economía dominicana. Este gobierno del PRM le mandaron una invitación que no podía resachar de los dueño de país, grandes inversionistas españoles.
EMBAJADORA NO LE HAGA CASO QUE EL ESTA JUGANDO….HAY ESTOS MUCHACHOS SI SON BELLECOS.
PERO ESTA GENGE TIENE MUY POCO CONOCIMIENTO DE LO QUE ES LIBERTAD. PARA ELLO LA LIBERTAD ES UN GRUPO DE GANTERS ADUENARSE DE LA RIQUEZA DEL PAIS HACERSE MILLONARIOS ILICITAMENTE. MIENTRAS LA INMENSA MAYORIA ES MARGINADO A LA POBRESA EXTREMA Y AHORA QUIERE SENSURAR PARA QUE NADIE DIGA NADA..ESO PROPIO DE LA IZQUIERDA Y DE LOS PAISES COMUNISTAS. IGUAL A ESA CUMBRE DE COMUNISTAS CELEBRADA EN ESPANA. O A CASO EL PERVERSO QUE HOY DIRIGE A ESPANA .
Tanto la embajadora como Antolín estuvieron equivocado. Ademas, esa conferencia no fue en defensa de la democracia, eso se hizo obvio por la defensa a favor del regimen castrista cubano y de Iran, ambos países totalitarios y opresores. El líder supremo de Iran es vitalicio, y lo que dice es palabra De Dios. Los treintan y cuatro mil ciudadanos que acribillaron hace un par de meses, por una simple protesta, según su política, fue mandato De Dios.
Esa conferencia fue una bofetada a la democracia, no una defensa. La soberanía de un país es dictada por su sobrevivencia, y ahora mismo economía de RD necesita sobrevivir. Queramos o no, dependemos de la economía americana tanto en exportación como en turismo. Parte de la responsabilidad soberana es sostener esa economía con políticas satisfactorias. Enviar a ese ministro allá fue un insulto a nuestro pana comercial. Así tan simple.
EST E SR. VIVE EN OTRO PAIS QUE NO ES RD , USTED NO SABE QUE ESTAS RATAS LE VENDIERON EL PAIS A EEUU ATRAVEZ DE LOS PRESTAMOS DE QUE SOBERANIA USTED HABLA Y NO SE ASUSTE CUANDO VENGA POR LA MINA DE ORO OTROS BIENES DEL PAIS, EL DANO QUE USTEDES LE HAN HECHO A ESTE PAIS NO TIENE COMPARACION ALGUNA O NO SOMETEN POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS.
corrupto corrupto corrupto.
ESE NO SABE LO QUE ESTA HABLANDO, BUSCA PROTAGONISMO, PORQUE NO HA HECHO NADA COMO SENADOR, ES UN COME CHEQUE
EL ES REPONSABLE TAMBIEN AL APOYAR LOS PRESTAMOS O EL PIENZA QUE EEUU PRESTA DE GRATIS ESTE ES UNO DE LOS QUE LEVANTAN LA MANO PARA APOYAR LOS PRESTAMOS Y HOY BIENE HABLAR DE SOBERANIA. RATA ,RATA RASTRERA.
Buen baboso..que cumbre de Democracia..cumbre de corruptos .
Senador usted sabe que esa aptitud de los Estados Fundillos tiene que ver con la salamería, la doblez y la servidumbre de Luis Abinader y de casi todos la porqueria de politicos inservibles de Rep. Dominicana. Asi como del corrillo de mequetrefes de la calaña de Anibal De Castro, Julio Martinez Pozo, Oscar Medina, Alicia Ortega, Miguel Guerrero, Susana la loca feisima. Todos se benefician de $$$$$ de los fondos de la NED y de la CIA
es libre y soberano… dice este analfabeto… y se dejan… parquear unos cuantos… aviones para, supuestamente… utilizarse para… atacar a otra… nacion… o sea que, para… una cosa somos… libres e independientes… y donde piensan… no convenirles… protestamos…
Estamos de acuerdo.
PRECISAMENTE CON EL SECTOR QUE SE REUNIO NUESTROS REPRESENTANTE EN ESPAÑA ES EL QUE MAS HA PUESTO EN PELIGRO DE NUESTRA SOBERANIA PROMOVIENDO LA INVASION ILEGAL HAITIANA A TRAVES DE LA PROMOCION DE POLITICAS DE FRONTERAS LIBRES
Que? Los EEUU, solo en el siglo pasado nos invadieron 3 veces. Ahh no pero a EEUU hay que defenderlo! Por los dominicanos somos lames bota de otra nación.
Con 3 millones de Dominicanos viviendo…enviando renesas…invirtiendo en su pais….y siendo tendencia en los USA…..que es lo que piensas que somos…buen burro….
¿USTED ESTA CON LAS FRONTRAS LIBRES Y SUPLANTACION DE LA POBLACION DOMINICANA POR LA HAITIANA ? REVISESE PORQUE TIENES UN GRAN SESGO IDEOLOGICO QUE NO LE PERMITE VER LA REALIDAD
Este señor lo que debería es decir de dónde provinieron los 250 millones de pesos que dijo gastó en campaña para «ganar» la senaduría.
Que se sepa Leonel y Danilo son los padrinos del lavado y del narcotrafico,si no lo creen preguntenle a Quirinio,Cesar el Abusador,Agusto Figueroa este ultimo lo apadrinaban Leonel y Miguel Vargas.
diaaaaaablo, armandolio… con los zafacones…. de toneladas… y narcos-PRMistas!… presos, andando y otros… dizque, segun.. el cuello corto… que se entreguen… tienes la cachaza… endilgarles narcos… a estos personajes… oh, armandolio… y todavia, no hay… conocimientos… por su majestad… de to’ los ‘cuaitos’ que… recibio tu narcoPRMismo… en ambas campanas!… y do’nde es que… se ubica, la parte… donde emites opiniones?… espero que no sea… donde el sol… no ha podido penetrar…
POR DIOS!!!, CUANDO EL DOMINICANO SE VA A ENTERAR QUE TODOS SON EXACTAMENTE IGUALES, CUANDO EN POLITICA DOMINCANA ACUSA A UNOS ESTAS DEFENDIENDO AL OTRO. Y?
SE TE OLVIDA MENSIONAR LOS DEL PRM, que todavia el sr. paliza no ha publicado la lista de los prm que estan en el narco como el dijo, quizas los tienen guardado para cuando se acerque la campana y l 28ese grupito que falta por atrapar sean losd que financien la campana en el 28, que tu dices de gutiierez, yamil abreu, friicolandia y pilarte, funcionarios todos del PRM hipolito y abinader son los duenos del cartel del este y de santiago. de droga no pueden hablar ninguno, aqui es por toneladas que esta llegandio la droga.