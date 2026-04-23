Investigan si muerte camionero está relacionada con una deuda

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional investiga si la muerte del chofer municipal David Carlos Abreu Quezada está relacionada con un conflicto social derivado de una presunta deuda económica.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que se analizan informaciones que apuntan a la existencia de una presunta deuda, situación por la cual la víctima habría sido interceptada y acorralada por varios individuos.

«Esta hipótesis se encuentra en proceso de verificación como parte de las pesquisas en curso», afirmó Pesqueira en un comunicado.

No obstante, señaló que, independientemente del origen del conflicto, el caso ha sido declarado de alta prioridad, con el objetivo de establecer responsabilidades y someter a los implicados ante la justicia.

Detenidos

Por este caso están detenidos Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Según el Ministerio Público, se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima.

Abreu Quezada murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, en Santiago.

Hechos

De acuerdo con el Ministerio Público, mientras Abreu Quezada conducía el camión recolector de desperdicios del Ayuntamiento de Santiago por la Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, que se encuentra prófugo.

El motorista, junto a otros, presionó a la víctima para que detuviera la marcha. Se desmontó de la moto y la colocó frente al camión para forzarlo a detenerse, pero Abreu Quezada continuó la marcha arrastrando la motocicleta. Fue perseguido por varios kilómetros hasta que ingresó, a bordo del camión, al Palacio de Justicia de Santiago buscando resguardarse «de la turba que lo perseguía», donde resultó herido mortalmente.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá la audiencia contra los imputados el 27 de abril.