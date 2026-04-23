Investigan si muerte camionero está relacionada con una deuda

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional investiga si la muerte del chofer municipal David Carlos Abreu Quezada está relacionada con un conflicto social derivado de una presunta deuda económica.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que se analizan informaciones que apuntan a la existencia de una presunta deuda, situación por la cual la víctima habría sido interceptada y acorralada por varios individuos.
«Esta hipótesis se encuentra en proceso de verificación como parte de las pesquisas en curso», afirmó Pesqueira en un comunicado.
No obstante, señaló que, independientemente del origen del conflicto, el caso ha sido declarado de alta prioridad, con el objetivo de establecer responsabilidades y someter a los implicados ante la justicia.
Detenidos
Por este caso están detenidos Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Según el Ministerio Público, se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima.
Abreu Quezada murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, en Santiago.
Hechos
De acuerdo con el Ministerio Público, mientras Abreu Quezada conducía el camión recolector de desperdicios del Ayuntamiento de Santiago por la Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, que se encuentra prófugo.
El motorista, junto a otros, presionó a la víctima para que detuviera la marcha. Se desmontó de la moto y la colocó frente al camión para forzarlo a detenerse, pero Abreu Quezada continuó la marcha arrastrando la motocicleta. Fue perseguido por varios kilómetros hasta que ingresó, a bordo del camión, al Palacio de Justicia de Santiago buscando resguardarse «de la turba que lo perseguía», donde resultó herido mortalmente.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá la audiencia contra los imputados el 27 de abril.
HASTA DONDE LLEVARA EL PAIS DIOS MIO UE YA NI EN LOS HOSPITALES SE PUEDE CONFIAR. LLEGAN EN BUEN ESTADO Y LO MATAN PARA ROBARSE LOS ORGANOS Y VENDERLOS. ESE FUE EL PLAN DSE INTEGRAR ESA GRAN CANTIDAD DE MEDICO HAITIANOS A LOS HOSPITALES PARA QUE COMENZARAN A MATAR A LOS DOMINICANOS. Y EL PUEBLO DURMIENDO. DESAPERECERAN EN TODOS LOS DOMINICANOS EN COMPONENDA CON LOS POLITICOS TRAIDORES Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. LA ONU, OEA Y OTROS.
Ahora le van a preguntar al muerto si era verdad que el muerto le debía, diego deja tu relajo
…»Pobre Muchacho, Victima, Ojalá Se Haga Debida Justicia Con él, Sea Por Cualquier Motivo que Fuere, Si Es Por Deuda, Recordar que Aqui en este País Hay Muchos «Sicarios Financieros» !!!…
Ya empesaron a buscarle 20 patas Al gato.
Por favor con un grupo de motoristas detras del camión? entonces son una banda organizada?diantre que periodismo más desinformado que tiene que ver una deuda a una persona con un rose a un motor y que te caiga una trulla detrás para lincharte?cojooooyo, en que planeta vivimos hoy?
Ahora la policía quiere atribuirle la muerte a deuda para ocultar su negligencia a quien quieren engañar a la población que creen que son estúpida si fue por deuda porque lo persiguieron esa cantidad de delincuentes motorista el Senado y la Cámara de Diputado deben agilizar urgernte la reforma policía para limpiar lo que no sirve en esa institución
Aun así…..
Fuera por una DEUDA o NO….
El camionero no MERECIÓ esa MUERTE.. NOO !
Justicia !!! = =
Recuerden que el muerto no habla ahora se pueden inventar todas las diabluras por parte del abogado de los asesinos, y de ser cierto que el debía, esa no es.la forma de cobrar, porque entonces hay que matar a todo los dominicanos ya que debemos la deuda externa y es una deuda del país entero.
¿Y el palacio de justicia no tenia SEGURIDAD?