Trump asegura que EU tiene «totalmente sellado» Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que existen divisiones internas entre la cúpula política de Irán y reiteró que Estados Unidos mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, que describió como “totalmente sellado”.
«Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!», afirmó Trump en un mensaje en redes sociales, en el que señaló que hay “luchas internas” en la República Islámica.
Facciones en Irán
Según el mandatario, la división se produce entre “los duros”, que aseguró “están perdiendo en el campo de batalla”, y la facción de “moderados”, “que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto”.
Estrecho de Ormuz
Trump subrayó que el Ejército estadounidense mantiene un “control total” sobre el estrecho de Ormuz. “Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está ‘completamente sellado’, hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, indicó. Añadió que el bloqueo perimetral se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.
Tregua indefinida
El presidente volvió a referirse a supuestas grietas internas en Irán como motivo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra. Apuntó que mantendrá el cese de los ataques hasta que las autoridades iraníes presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.Hasta ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre los términos del posible acuerdo ni sobre el alcance del operativo naval en Ormuz.
jt-am
GOD BLESS AMERICA!
Yo soy yankita
Pero está ves no creo Loque dice mi presidente trump como que veo un divareo en eso que dice
🤡🤡CRONOLOGIA DE UN PAYASO = FRACASO:🤡🤡
MAÑANA DICE QUE VA NUCLEARIZAR AL MUNDO….Y EL LUNES DIRA QUE YA EL MUNDO Y EL LLEGARON A UN ACUERDO PARA QUE LOS PRECIOS DEL PETROLEO BAJEN Y ASI TODA LA ESPECULACION DE ESTA SEMANA LE DARA GANANCIAS A SUS MAFIOSOS ESPECULADORES….BURLANDOSE DE LA HUMANIDAD HACIENDO LUCRO CON EL ASESINATO DE CIVILES EN IRAN Y LIBANO. PAYASO
🤡🤡CRONOLOGIA DE UN PAYASO = FRACASO:🤡🤡
MAÑANA DICE QUE VA NUCLEARIZAR AL MUNDO….Y EL LUNES DIRA QUE YA EL MUNDO Y EL LLEGARON A UN ACUERDO PARA QUE LOS PRECISO DEL PETROLEO BAJEN Y ASI TODA LA ESCULACION DE ESTA SEMANA LE DARA GANACIA A SUS MAFIOSOS ESPECULADORES….BURLANDOSE DE LA HUMANIDAD HACIENDO LUCRO CON EL ASESINATO DE CIVILES EN IRAN Y LIBANO. PAYASO
Claro que sí, totalmente sellado. Eso lo escribe para los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., que no necesitan mucho para creer. Saben que es lo interesante, que con una simple búsqueda en las redes. nos podremos dar cuenta, que los buques de Estados Unidos no están en el Estrecho; allí, ni con todo el valor del mundo que tengan, pueden entrar. Están en aguas internacionales, y por esa razón los enjambre de mosquitos de Irán, se mueven a
sus anchas; así que, siii el estrecho está completamente sellado. Solo queda dejarlo que sea el tiempo quien diga si es verdad o mentira.
Este tipo va a terminar peor que muhamar Gadafi.
Los satánicos sionistas mataron todos los periodistas de Gaza para que el mundo no sepa del genocidio que cometen allí. Incluso periodistas extranjeros.
En Líbano están haciendo lo mismo.
Le confiscan sus cámaras y luego lo asesinan.
Y siguen los demoniacos sionistas profanando y destruyendo símbolos CRISTIANOS en Líbano.
Lástima que no se pueden difundir fotos y vídeos por esta plataforma
Recordatorio: Trump es un rehén del satánico sionismo.
Sionismo=nazismo
💀💀💀💀
Sigue ahí, Rasputín. Cuando el Mossad te eche la mano…
No te va a dar tiempo para cobrar esa mensualidad.
Muerte a Israel.
🚀🚀🚀🚀
3 mundial
Entonces…..
Porqué USA está tan “desesperado por negociar
con 🇮🇷 Irán”. ?
Es demaciados para tu poder entenderlo.
Si es (*demaciados*) te entiendo burro 🫏
BULLSHIT….
“Propaganda barata”.
Miren como habla Trump (EEUU): «el Ejército norteamericano mantiene un control total sobre el estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos». NO MÁS PREGUNTA MAGISTRADO!!