Trump asegura que EU tiene «totalmente sellado» Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que existen divisiones internas entre la cúpula política de Irán y reiteró que Estados Unidos mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, que describió como “totalmente sellado”.

«Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!», afirmó Trump en un mensaje en redes sociales, en el que señaló que hay “luchas internas” en la República Islámica.

Facciones en Irán

Según el mandatario, la división se produce entre “los duros”, que aseguró “están perdiendo en el campo de batalla”, y la facción de “moderados”, “que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto”.

Estrecho de Ormuz

Trump subrayó que el Ejército estadounidense mantiene un “control total” sobre el estrecho de Ormuz. “Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está ‘completamente sellado’, hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, indicó. Añadió que el bloqueo perimetral se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

Tregua indefinida

El presidente volvió a referirse a supuestas grietas internas en Irán como motivo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra. Apuntó que mantendrá el cese de los ataques hasta que las autoridades iraníes presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.Hasta ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre los términos del posible acuerdo ni sobre el alcance del operativo naval en Ormuz.

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