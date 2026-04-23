Trump asegura que EU tiene «totalmente sellado» Ormuz

imagen
Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que existen divisiones internas entre la cúpula política de Irán y reiteró que Estados Unidos mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, que describió como “totalmente sellado”.

«Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!», afirmó Trump en un mensaje en redes sociales, en el que señaló que hay “luchas internas” en la República Islámica.

Facciones en Irán

Según el mandatario, la división se produce entre “los duros”, que aseguró “están perdiendo en el campo de batalla”, y la facción de “moderados”, “que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto”.

Estrecho de Ormuz

Trump subrayó que el Ejército estadounidense mantiene un “control total” sobre el estrecho de Ormuz. “Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está ‘completamente sellado’, hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, indicó. Añadió que el bloqueo perimetral se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

Tregua indefinida

El presidente volvió a referirse a supuestas grietas internas en Irán como motivo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra. Apuntó que mantendrá el cese de los ataques hasta que las autoridades iraníes presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.Hasta ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre los términos del posible acuerdo ni sobre el alcance del operativo naval en Ormuz.

jt-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
18 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
ENIGMA
ENIGMA
42 minutos hace

GOD BLESS AMERICA!

0
0
Responder
Agapito
Agapito
2 horas hace

Yo soy yankita
Pero está ves no creo Loque dice mi presidente trump como que veo un divareo en eso que dice

0
0
Responder
ELPA YASO
ELPA YASO
2 horas hace

🤡🤡CRONOLOGIA DE UN PAYASO = FRACASO:🤡🤡

MAÑANA DICE QUE VA NUCLEARIZAR AL MUNDO….Y EL LUNES DIRA QUE YA EL MUNDO Y EL LLEGARON A UN ACUERDO PARA QUE LOS PRECIOS DEL PETROLEO BAJEN Y ASI TODA LA ESPECULACION DE ESTA SEMANA LE DARA GANANCIAS A SUS MAFIOSOS ESPECULADORES….BURLANDOSE DE LA HUMANIDAD HACIENDO LUCRO CON EL ASESINATO DE CIVILES EN IRAN Y LIBANO. PAYASO

0
0
Responder
ELPA YASO
ELPA YASO
2 horas hace

🤡🤡CRONOLOGIA DE UN PAYASO = FRACASO:🤡🤡

MAÑANA DICE QUE VA NUCLEARIZAR AL MUNDO….Y EL LUNES DIRA QUE YA EL MUNDO Y EL LLEGARON A UN ACUERDO PARA QUE LOS PRECISO DEL PETROLEO BAJEN Y ASI TODA LA ESCULACION DE ESTA SEMANA LE DARA GANACIA A SUS MAFIOSOS ESPECULADORES….BURLANDOSE DE LA HUMANIDAD HACIENDO LUCRO CON EL ASESINATO DE CIVILES EN IRAN Y LIBANO. PAYASO

0
0
Responder
Daniel M.
Daniel M.
3 horas hace

Claro que sí, totalmente sellado. Eso lo escribe para los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., que no necesitan mucho para creer. Saben que es lo interesante, que con una simple búsqueda en las redes. nos podremos dar cuenta, que los buques de Estados Unidos no están en el Estrecho; allí, ni con todo el valor del mundo que tengan, pueden entrar. Están en aguas internacionales, y por esa razón los enjambre de mosquitos de Irán, se mueven a

0
0
Responder
Daniel M.
Daniel M.
3 horas hace
Responder a  Daniel M.

sus anchas; así que, siii el estrecho está completamente sellado. Solo queda dejarlo que sea el tiempo quien diga si es verdad o mentira.

0
0
Responder
REALISTA
REALISTA
3 horas hace

Este tipo va a terminar peor que muhamar Gadafi.

0
0
Responder
🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
3 horas hace

Los satánicos sionistas mataron todos los periodistas de Gaza para que el mundo no sepa del genocidio que cometen allí. Incluso periodistas extranjeros.

En Líbano están haciendo lo mismo.

Le confiscan sus cámaras y luego lo asesinan.

0
0
Responder
🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
3 horas hace

Y siguen los demoniacos sionistas profanando y destruyendo símbolos CRISTIANOS en Líbano.

Lástima que no se pueden difundir fotos y vídeos por esta plataforma

0
0
Responder
🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
4 horas hace

Recordatorio: Trump es un rehén del satánico sionismo.

Sionismo=nazismo

💀💀💀💀

0
0
Responder
KHOMUNISM
KHOMUNISM
1 hora hace
Responder a  🇩🇴 Ivan

Sigue ahí, Rasputín. Cuando el Mossad te eche la mano…
No te va a dar tiempo para cobrar esa mensualidad.

0
0
Responder
🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
4 horas hace

Muerte a Israel.

🚀🚀🚀🚀

0
0
Responder
Manuel
Manuel
4 horas hace

3 mundial

0
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
4 horas hace

Entonces…..

Porqué USA está tan “desesperado por negociar
con 🇮🇷 Irán”. ?

0
0
Responder
Ynot
Ynot
3 horas hace
Responder a  Smarty Bev

Es demaciados para tu poder entenderlo.

0
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
6 minutos hace
Responder a  Ynot

Si es (*demaciados*) te entiendo burro 🫏

0
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
4 horas hace

BULLSHIT….

“Propaganda barata”.

0
0
Responder
AMO A EEUU
AMO A EEUU
4 horas hace

Miren como habla Trump (EEUU): «el Ejército norteamericano mantiene un control total sobre el estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos». NO MÁS PREGUNTA MAGISTRADO!!

0
0
Responder