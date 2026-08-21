Ortiz anuncia acciones para proteger el honor de su familia

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SANTO DOMINGO.- El exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, rechazó categóricamente informaciones difundidas recientemente por una plataforma digital sobre aspectos de su vida personal y familiar, al considerar que contienen afirmaciones especulativas y carentes de fundamento que afectan su honor, tranquilidad y entorno familiar.

Dijo que mantiene estabilidad junto a su esposa, Yeribel, con quien, según afirmó, ha construido un hogar basado en el respeto, el amor y el compromiso, teniendo como prioridad el bienestar de su hijo y la protección de su familia.

“Mi pasado no define mi presente ni la relación que he construido con mi esposa. Hoy tengo una familia estable, una vida en paz y un hogar que hemos levantado con amor, respeto y dedicación. No voy a permitir que se intente afectar lo más valioso que tengo mediante especulaciones o contenidos que no responden a la realidad”, expresó.

El expelotero cuestionó que algunos creadores de contenido recurran a narrativas sensacionalistas sobre la vida privada de figuras públicas sin presentar elementos verificables, privilegiando, a su juicio, las reproducciones y la interacción en redes sociales por encima de la responsabilidad que debe acompañar toda comunicación pública.

“Es preocupante que la desinformación se convierta en una forma de generar contenido. La condición de figura pública no significa que una persona pierda su derecho a la privacidad, al honor o a la dignidad, ni que su familia tenga que ser expuesta a rumores sin fundamento”, manifestó.

Abogados anuncian acciones legales

Ante la difusión de estos contenidos, RC Estudio Legal, firma representada por el abogado César Ruiz, informó que asumió la defensa de los derechos e intereses de Ortiz frente a cualquier publicación que pudiera resultar lesiva para su honor, reputación, intimidad o integridad familiar.minicano.

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