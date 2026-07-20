Danilo da por seguro triunfo de PLD en elecciones del año 2028

LA VEGA, República Dominicana.- El ex presidente de la República, Danilo Medina, dió por seguro un triunfo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las próximas elecciones, fundamentado en el trabajo de sus miembros y militantes.

Opinó que la gente añora el regreso del partido morado al Gobierno, y por ello expresa en la frase: “Con el PLD se Vivía Mejor”.

“No existe forma alguna de que se detenga el triunfo del PLD, ni con dinero ni con trampa”, expresó Medina, quien es presidente de este partido opositor.

Habló el Club de la Sabana-Cutupú, en Rio Verde, luego de juramentar nuevos miembros de esta organización, procedentes -segun se dijo- de otros partidos y también que regresan al PLD acogiéndose al programa “De Vuelta Casa”tomarle el juramento a cientos de personas que abarrotaron

El acto contó con la presencia del secretario general del PLD, Johnny Pujols; la vicepresidenta, Zoraima Cuello; del secretario de Organización, Mayobanex Escoto, y de dirigentes municipales y provinciales

El Presidente provincial del PLD, Bolívar Marte, resaltó «el regocijo predominante en la provincia por la presencia del presidente Danilo Medina, a quien agradecen su empeño y dedicación para contribuir al progreso de la laboriosa comunidad».

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