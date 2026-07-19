DAEH atendió en primeros 6 meses unas 330 mil emergencias

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informó que brindó 330,757 asistencias durante el primer semestre de 2026, como parte de la atención a emergencias médicas registradas en todo el país.

Del total de asistencias, 287,209 correspondieron al nivel prehospitalario, es decir, a emergencias canalizadas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De esas atenciones, 158,662 pacientes fueron trasladados a centros de salud para recibir atención especializada, mientras que 128,547 recibieron asistencia en el lugar del incidente, sin necesidad de ser trasladados.

Entre enero y marzo se registraron 140,847 asistencias, de las cuales 78,074 requirieron traslado. En el período abril-junio se contabilizaron 146,362 asistencias, con 80,588 traslados a centros médicos.

La DAEH también reportó 43,548 asistencias interhospitalarias, correspondientes al traslado de pacientes entre distintos centros de salud.

A través de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) se realizaron 19,392 asignaciones entre enero y marzo y 24,156 entre abril y junio, para un total de 43,548 durante el semestre.

MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, afirmó que estos resultados reflejan la capacidad de respuesta de la institución y el compromiso de los equipos de atención extrahospitalaria.

“Cada servicio representa una oportunidad para preservar la vida y brindar atención médica en el momento en que más se necesita. Detrás de cada respuesta hay un equipo comprometido con actuar con rapidez, profesionalismo y sentido humano”, expresó.

La institución destacó que, en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 300,657 asistencias, este año se ofrecieron 30,100 servicios adicionales, lo que evidencia una mayor cobertura y fortalecimiento de la atención de emergencias en todo el territorio nacional.

an/am