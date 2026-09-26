Cuba pierde US$36 millones en el deporte por embargo EEUU

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LA HABANA.- Las afectaciones al deporte cubano ascendieron a unos 36,2 millones de dólares durante 2025 como consecuencia del embargo económico y las sanciones de Estados Unidos, que, según un informe oficial citado este viernes por medios estatales, dificultan las operaciones internacionales y limitan la inversión extranjera en el sector.

De acuerdo con el reporte sobre las consecuencias del denominado «bloqueo», Cuba perdió unos 20,3 millones de dólares solo en transacciones internacionales relacionadas con el deporte durante el pasado año. El documento atribuye parte de estas pérdidas a las restricciones financieras y a los costos adicionales que debe asumir el país para realizar pagos y contratos en el exterior.

RESTRICCIONES FINANCIERAS

El informe señala que Cuba no puede utilizar el dólar estadounidense en determinadas operaciones y que el Banco Financiero Internacional (BFI) figura entre las entidades restringidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según el documento, esta situación obliga al Gobierno cubano a pagar entre un 5 % y un 10 % adicional sobre el valor de los contratos vinculados con actividades deportivas.

A estas dificultades se agregan los mayores costos para adquirir implementos y otros recursos destinados a la educación deportiva y a la formación de paraatletas. El reporte cifra las afectaciones en más de 28 millones de dólares en el primer caso y en más de 7 millones en el segundo.

DESERCIÓN DE ATLETAS Y TÉCNICOS

El informe también incluye entre las pérdidas económicas el denominado «abandono de misión de atletas y técnicos contratados», por el que Cuba dejó de facturar más de 3.600 dólares, de acuerdo con el reporte oficial.

El documento añade que esa cifra no contempla los costos asociados con la formación profesional de los atletas y técnicos que posteriormente abandonaron las delegaciones cubanas durante actividades internacionales.

Las autoridades cubanas sostienen que las restricciones estadounidenses afectan distintas áreas del sistema deportivo nacional, desde la adquisición de equipamiento y la realización de transacciones internacionales hasta la participación de deportistas y entrenadores en competencias y actividades fuera de la isla.

of-am