Cuando la autoridad mata: una reflexión caso Darlyn Mercado

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

POR FRANCISCO BATISTA

Hay momentos en los que las palabras simplemente no alcanzan para describir la indignación que uno siente. La muerte de Darlyn deja un vacío imposible de llenar y una impotencia que pesa en el alma.

Ninguna condena humana podrá devolverle la vida ni borrar el sufrimiento de su familia.

Solo Dios conoce el verdadero peso de cada acción y solo Él puede hacer justicia perfecta.

Mi oración es que reciba a Darlyn en su gloria, conceda fortaleza a quienes hoy lloran su ausencia y que quienes sean responsables enfrenten toda la justicia terrenal y, llegado el momento, también la justicia divina.

Que este dolor nos obligue a reflexionar como sociedad. El uniforme jamás puede convertirse en una licencia para abusar del poder, y ninguna autoridad vale más que la vida de un ser humano.

Dejemos a un lado el ego, la arrogancia y la violencia, y construyamos un país donde la autoridad se gane por el respeto y no por el miedo.

of-am