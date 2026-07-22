Críticas de Leonel sin fundamento (OPINION)

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POR FRANKLIN GARCIA FERMIN

Las recientes declaraciones del expresidente Leonel Fernández, en las que afirma que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha «engañado» al pueblo dominicano debido al comportamiento de algunos precios, la tarifa eléctrica y los apagones, constituyen una valoración parcial, descontextualizada y carente del rigor que exige el debate público.

Ningún dirigente político con experiencia en la conducción del Estado puede ignorar que la economía mundial ha atravesado uno de los períodos de mayor incertidumbre de las últimas décadas. La pandemia de la COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y los conflictos que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán han provocado alteraciones significativas en los mercados internacionales de hidrocarburos, alimentos, transporte y materias primas, con efectos directos sobre prácticamente todas las economías del mundo, incluyendo la República Dominicana.

Pretender atribuir exclusivamente al Gobierno dominicano las presiones inflacionarias derivadas de estos acontecimientos internacionales constituye una simplificación interesada que desconoce la naturaleza global de la crisis económica.

Pese a este complejo escenario, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha implementado políticas responsables para proteger a los sectores más vulnerables, preservar la estabilidad macroeconómica, contener los efectos de la inflación y mantener el crecimiento económico, logros que han sido reconocidos por organismos financieros internacionales.

Resulta igualmente oportuno recordar que muchas de las dificultades estructurales que hoy enfrenta el sistema eléctrico nacional tienen su origen en decisiones acumuladas durante administraciones anteriores. Por ello, sorprende que quien gobernó la República Dominicana durante doce años pretenda presentarse como ajeno a problemas cuya solución requiere continuidad, inversión y voluntad política.

Mientras el expresidente Fernández formula críticas sin ofrecer alternativas viables, el presidente Luis Abinader continúa entregando obras que fortalecen la infraestructura nacional y elevan la competitividad del país. La inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, una inversión superior a RD$3,300 millones, constituye una muestra tangible de esa visión de desarrollo.

Más significativo aún es que esta importante obra haya sido financiada con los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión con AERODOM, una negociación que permitió recuperar para el Estado dominicano beneficios económicos sustancialmente superiores a los contemplados en el contrato original suscrito durante una de las administraciones encabezadas por el propio Leonel Fernández.

Este hecho demuestra una diferencia esencial en la forma de gobernar. Mientras en el pasado se suscribieron acuerdos que hoy son ampliamente considerados insuficientes para los intereses nacionales, la actual administración ha demostrado capacidad para renegociar en condiciones más favorables para el Estado, transformando esos recursos en obras concretas al servicio de la ciudadanía.

El país necesita un debate político basado en datos verificables, propuestas responsables y una evaluación objetiva de los resultados, no en discursos que ignoran el contexto internacional ni en críticas que omiten las decisiones adoptadas cuando quienes hoy cuestionan el presente ejercían el poder.

La sociedad dominicana sabe distinguir entre la retórica y los hechos. Los hechos demuestran que el Gobierno del presidente Luis Abinader continúa impulsando una gestión caracterizada por la transparencia, la responsabilidad fiscal, la inversión pública eficiente y la ejecución de proyectos que mejoran la calidad de vida de la población.

La mejor respuesta frente a las críticas infundadas seguirá siendo gobernar con resultados, administrar con honestidad y continuar construyendo un país más moderno, competitivo y próspero para todos los dominicanos.

jpm-am