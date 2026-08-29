Critican en Haití las «exigencias burocráticas» a los partidos

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Puerto Príncipe, 29 ago (Prensa Latina)- El líder del partido político haitiano Comprometidos con el Desarrollo (EDE), Claude Joseph, criticó la excesiva burocracia para la inscripción de organizaciones ante las próximas elecciones, publica hoy un diario local.

Según el político, esas entidades son obligadas a presentar un número de expedientes y otros documentos muy superior al umbral necesario para lograr la validación de sus miembros en el registro del Comité Electoral Provisional (CEC), añadió el diario Gazzette Haiti.

El jefe del EDE argumentó que a algunos partidos políticos les fueron exigidos cerca de 20 mil expedientes para obtener la validación de mil de sus miembros.

También hubo casos de organizaciones políticas que presentaron hasta 100 mil documentos para acreditar la cifra de 30 mil integrantes que exige el CEC para que un partido pueda presentarse a elecciones.

Joseph denunció, por otro lado, que una cantidad exagerada de entidades son rechazadas para inscribirse en el registro, y en muchos casos las razones argumentadas son «incomprensibles».

La necesidad de celebrar elecciones es defendida por entidades políticas y de derechos humanos, miembros del gobierno y especialistas del CEP, que las consideran imprescindibles para salvar al país de la actual crisis general, causada por la violencia de las pandillas.

Los defensores de los sufragios estiman que de ellos podrían salir nuevas autoridades, que rescataran al país de esa situación de inseguridad, desorden e inestabilidad gubernamental de los últimos años.

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