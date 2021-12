Cosas de San Cristóbal: El secreto que no lo fue

El autor es ingeniero civil. Reside en Santo Domingo

Serían las 5:00 de la tarde de un día cualquiera e iba mi padre transitando en su automóvil por la avenida Constitución, frente a la plaza o parque Central de nuestro pueblo, cuando mirando hacia el antiguo bar de don Luís Morbán, ahora de don Fernando Estrella, de repente le dice al chofer: ¡“Batola, párate, ¡aquí está el hombre”!

Salvador Duvergé Mejía (a) Batola, hijo de don Aníbal Duvergé y doña Ofelia Mejía, con rapidez parquea el vehículo en la sombra que proyectaba en la avenida la casa de las profesoras Renville, y apeándose camina rápidamente mi padre hacia el establecimiento ajustándose el sombrero panamá y voceándole a uno de los contertulios antes de llegar, para ser escuchado por los presentes y circundantes: “Oye Bulún te he estado buscando. Te dije que no lo hablaras. Fuñiste el asunto. Me siento muy mal, porque ahora no podré ayudarte.”

Bulún, poniéndose en pie y llevando su mano derecha al pecho, muy conturbado, le respondió: “No Nano, yo no he hablado del asunto con nadie”. Papá le reitera: “Si que lo hablaste Bulún. Yo estoy seguro. Tú no eres más tigre que yo. Bueno que me pase. No me llevé del consejo que dice: “Secreto de uno sólo lo sabe Dios, si lo saben dos se jodió.”.

Esta expresión, usada muy habitualmente por mi padre, la manifestaba cuando necesitaba que alguien mantuviese un secreto convenido con él para que pudiese hacerse realidad, sin que fuera perjudicado por confidencias innecesarias.

Más claro, lo diré: Papá le prometía a determinado miembro del Partido, en este caso a Bulún que le conseguiría su nombramiento en el Departamento de Caza y Pesca de la Secretaría de Estado de Agricultura y le ponía como única condición que permaneciera en secreto esta gestión, porque su divulgación prematura podía ser aprovechada por la parte política local adversa siempre a mi padre, en S.C.

Augusto de la Rosa Nina (a) Bulún, fue un reconocido reformista de nuestro pueblo, hijo de doña Cocola Nina, fundador de dicho partido y siempre trabajó la política al lado de mi padre. Todo el tiempo ocupó la posición de Secretario de Actas y Correspondencias del Directorio provincial de dicha organización, en S.C., Oficinista de renombre y mucho talento, a la par de Cachón Pérez; Tico Furment; Cutico Domínguez; Celito Pérez y mis tíos Danilo y Servito Uribe Silva. Fue además Alguacil, para completar. Como a los citados, le gustó mucho la vida bohemia, aunque siempre cumplió con su obligación.

Pero Bulún, muy contento por su “seguro” futuro nombramiento y aureolado por los vapores de alguna espirituosa bebida, destapó la confidencia frente a varios comensales y algunos de éstos se acercó a la parte adversa y dio el «chivatazo», echando a perder todo el proyecto.

La expresión “Secreto de uno sólo lo conoce Dios, si lo saben dos fracasó” fue transformada como antes vimos, para darle un significado más determinativo y un sabor más pueblerino.

El historiador y legislador Leonidas Peguero Hernández, quién fuera el eterno Secretario de Asuntos Agrarios y Campesinos del citado Directorio, un señor discreto y objetivo, aún la redujo un poco más y la usaba acostumbradamente de tal manera: “Secreto de uno, Dios; de dos se jodió”. Auxiliándose con dos dedos de su mano derecha, señalando hacia el cielo en la primera parte con el pulgar y pasando al final de la frase el índice por su pescuezo.

(Dedico este recuerdo, al destacado y amistoso médico Fernando Valdéz, un conocido higüeyano que juró por los símbolos de nuestro pueblo y hoy resulta ser más sancristobero que muchos, incluido yo).

JPM

