Copa Davis regresa a Santiago con duelo entre RD y Egipto

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SANTO DOMINGO.- La Copa Davis regresará a Santiago de los Caballeros, donde la República Dominicana recibirá a Egipto los días 18 y 19 de septiembre, en una serie correspondiente al Grupo Mundial II de la máxima competencia internacional por equipos del tenis masculino.

El escenario será el Centro Español de Santiago, que acogerá por tercera ocasión una serie de Copa Davis. La entrada será gratuita para el público, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de cerca de una competición en la que los jugadores representan a sus respectivos países.

El regreso del certamen a la denominada Ciudad Corazón constituye un acontecimiento relevante para el tenis dominicano y reafirma el papel de Santiago como una de las plazas importantes para el desarrollo y promoción de esta disciplina en el país.

La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) y el capitán del seleccionado nacional, Jhonny Berrido, anunciarán próximamente los jugadores que integrarán el equipo dominicano para enfrentar al conjunto egipcio.

REPÚBLICA DOMINICANA DEFENDERÁ SU LUGAR

El seleccionado quisqueyano llegará al compromiso después de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial II, tras superar a Letonia en la serie disputada en febrero pasado en la cancha central del Parque del Este, en Santo Domingo.

El enfrentamiento contra Egipto representará una nueva oportunidad para que las principales raquetas dominicanas sumen experiencia y resultados en el ámbito internacional, esta vez ante un combinado con tradición en el tenis mundial.

La expectativa también se sustenta en el desempeño reciente del tenis dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el país obtuvo importantes resultados.

Entre los protagonistas sobresalió Nick Hardt, ganador de la medalla de oro en la modalidad individual, además de contribuir a la conquista del oro en la competencia por equipos, dentro de la Copa de Naciones.

SANTIAGO SE PREPARA PARA EL TENIS INTERNACIONAL

La celebración de la Copa Davis llega en un momento favorable para el tenis dominicano, marcado por el crecimiento competitivo de sus principales jugadores y los resultados obtenidos recientemente en escenarios internacionales.

La serie ante Egipto permitirá al público santiaguero reencontrarse con una competición de alto nivel y respaldar al equipo nacional en su objetivo de mantenerse en el Grupo Mundial II y avanzar en la clasificación internacional.

El evento cuenta con el patrocinio de Banreservas, Alcaldía de Santiago, Corporación Zona Franca Santiago, Aeropuerto Internacional del Cibao, Cementos Panam, Banco Santa Cruz, Seaboard Energía Limpia, El Nuevo Diario, Agua Xtra, Rihelandia Parque Diversiones y Fruggies.

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