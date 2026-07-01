Continúan divididas reacciones reforma a Ley Residuos Sólidos

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SANTO DOMINGO.– Sectores empresariales y municipales mantienen posiciones encontradas respecto al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en discusión legislativa. Destacan tanto su impacto institucional como sus posibles efectos económicos.

FEDOMU RESPALDA FORTALECIMIENTO GESTIÓN MUNICIPAL

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) respaldó la reforma a dicha ley por considerar que representa un avance clave para fortalecer la gestión de los desechos sólidos en el país, mejorar los servicios de recolección y promover un modelo más eficiente y sostenible.

Opinó que la normativa moderniza el sistema nacional, refuerza las competencias de los gobiernos locales y contribuye a una disposición final de los residuos con criterios de sostenibilidad y protección de la salud pública.

Fedomu sostuvo que la correcta aplicación de dicha reforma permitiría optimizar la recolección de basura, mejorar la coordinación interinstitucional y ampliar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos, a pesar de las limitaciones financieras y operativas que enfrentan muchas administraciones locales.

ANIMPA ADVIERTE IMPACTO EN COSTOS Y PRODUCCIÓN

En contraste, la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA) expresó preocupación por el impacto económico que tendría el proyecto. Advirtió que los incrementos en las contribuciones especiales podrían repercutir en la producción agropecuaria y el costo de los alimentos.

Señaló que, en algunos casos, los aumentos superarían el 1,000 % con cargas que podrían alcanzar hasta RD$3 millones anuales.

El presidente de ANIMPA, Pablo Trinidad Escalante, advirtió que el incremento de costos en la cadena de suministro de insumos agrícolas afectaría directamente a los productores nacionales, reduciendo su capacidad de inversión y presionando la estabilidad del sistema alimentario.

CODOPYME RESPALDA PERO PIDE AJUSTES

Por su parte, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) respaldó la modificación por considerar que corrige distorsiones previas y establece un esquema más proporcional.

Sin embargo, su presidente, Fernando Pinales, señaló que persisten aspectos por mejorar, especialmente el criterio de cálculo de las contribuciones. A su juicio, debería basarse en la generación de residuos y no en el nivel de ventas.

ECORED PIDE CONSENSO Y EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) llamó a que la reforma sea resultado de un proceso amplio de consulta y consenso.

La entidad recordó que la ley original fue fruto de más de una década de trabajo multisectorial y advirtió que cualquier modificación debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico.

Ecored subrayó que el manejo de los residuos sólidos requiere una visión integral que combine sostenibilidad ambiental, innovación, inversión en infraestructura y educación ciudadana, al tiempo que pidió evaluar con mayor objetividad los impactos económicos antes de la aprobación final de la reforma.

an/am