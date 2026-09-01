Condenan a 15 años hombre por violar una joven en Elías Piña

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ELIAS PIÑA. – Un hombre fue condenado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de violar sexualmente y embarazar a una adolescente de 15 años en un hecho ocurrido en octubre de 2024 en la provincia Elías Piña.

El condenado, Brodre Féliz, aprovechó que la madre de la menor tuvo que trasladarse a otra comunidad por el fallecimiento de un familiar y la dejó bajo su cuidado.

De acuerdo con el Ministerio Público, luego de cometer la agresión, Féliz amenazó a la adolescente con matarla si revelaba lo ocurrido, por lo que permaneció en silencio.

El caso fue descubierto después de que la escuela alertara a la madre sobre la ausencia de la menor a clases. Durante una evaluación psicológica, la adolescente contó lo sucedido. Posteriormente, exámenes médicos confirmaron el embarazo y su testimonio fue corroborado mediante la Cámara Gesell.

El Tribunal Colegiado de Elías Piña, integrado por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, Sauly González y Blaurys Luciano Ferreras, ordenó que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de esa provincia.

PRISION PREVENTIVA POR AGRESION A MENORES EN BARAHONA

En un caso separado, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Ramón Conton, alias “Mancebo”, acusado de agredir sexualmente a cuatro menores de edad en Barahona.

Las víctimas son tres niñas y un niño, de 12, 11, 8 y 6 años, respectivamente. Según la investigación, el imputado aprovechaba momentos en que los menores estaban solos para realizar tocamientos indebidos.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima recibida en mayo a través de la Línea Vida 809-200-1202. Conton fue arrestado el 7 de agosto y enviado a la cárcel pública de Barahona mientras continúa el proceso judicial.

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