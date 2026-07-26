Comité Olímpico Internacional elogia organización de los JCC

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SANTO DOMINGO.– El expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, destacó este sábado la calidad de las instalaciones deportivas y la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante su visita al país para presenciar la edición centenaria del evento multideportivo regional más antiguo del mundo.

Bach, quien concluyó su mandato de 12 años al frente del COI en junio de 2025, asistió a las competencias de bádminton y aprovechó la ocasión para felicitar al Comité Organizador por el trabajo realizado en la celebración de la justa deportiva.

“Este es un momento muy, muy especial. La ceremonia fue la fiesta dominicana, con gran alegría y dinamismo, y ustedes brindan una hospitalidad que es ejemplar”, expresó el dirigente deportivo internacional.

El exfuncionario olímpico manifestó estar gratamente sorprendido por el nivel alcanzado por el país en la organización de los Juegos y resaltó tanto la infraestructura como el desempeño de los atletas participantes.

“Mis felicitaciones y mi respeto a los organizadores. Estoy impresionado por la calidad de las instalaciones y la calidad de los atletas del deporte”, afirmó Bach.

DESTACA VINCULOS CON FIGURAS DOMINICANAS

Durante su estancia, el dirigente alemán también destacó sus vínculos con importantes figuras del movimiento olímpico dominicano, entre ellas el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, y el presidente de Creso, Felipe Vicini.

Thomas Bach, campeón olímpico de esgrima en la modalidad de florete por equipos en los Juegos de Montreal 1976, permanecerá en la República Dominicana hasta la próxima semana, con la intención de asistir al inicio de las competencias de esa disciplina.

“Espero poder ver esgrima la próxima vez”, comentó en tono jocoso el exdirigente olímpico.

Nacido en Alemania, Bach asumió la presidencia del Comité Olímpico Internacional en 2013 y concluyó su gestión el 23 de junio de 2025, dejando una de las administraciones más prolongadas y trascendentes en la historia reciente del organismo.

Su presencia en Santo Domingo 2026 constituye un respaldo significativo a la organización de los Juegos y reafirma el posicionamiento de la República Dominicana como sede de importantes eventos deportivos internacionales.

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