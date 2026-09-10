Comerciantes piden reforzar control mercancías van a Haití

García destacó este miércoles la importancia de preservar la seguridad jurídica.

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Confederación Dominicana de Comerciantes (CDC), Iván García, consideró necesario mantener y fortalecer el control tecnológico para garantizar que las mercancías destinadas al mercado haitiano lleguen efectivamente a la frontera.

“Lo importante es que las autoridades mantengan el control con la tecnología existente para que los productos que van destinados al mercado de Haití realmente lleguen a la frontera”, expresó.

AUMENTAN CONTENEDORES EN TRÁNSITO

Explicó que en los últimos tres años ha aumentado el flujo de contenedores en tránsito hacia Haití, debido a que los barcos no están llegando al puerto de Puerto Príncipe por la inseguridad provocada por las bandas.

Entrevistado en el programa “Toque Final”, conducido por Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, indicó que las mercancías son descargadas en puertos dominicanos y posteriormente trasladadas por vía terrestre hasta la frontera, un recorrido que puede prolongarse varias horas.

MONITOREO DE LAS MERCANCÍAS

El dirigente comercial señaló que los contenedores son monitoreados mediante GPS, además de ser supervisados por la Dirección General de Aduanas (DGA), su departamento de inteligencia y las empresas encargadas del servicio de monitoreo.

Expresó preocupación ante la posibilidad de que mercancías movilizadas bajo el régimen de tránsito, sin pagar aranceles en República Dominicana por estar destinadas a otros mercados, terminen compitiendo con productos que sí cumplen sus obligaciones tributarias.

Afirmó que cerca del 98 % de los afiliados a la CDC comercializa productos nacionales y agropecuarios, como aceite, pasta alimenticia, harina y pasta de tomate.

SEGURIDAD JURÍDICA

García destacó la importancia de preservar la seguridad jurídica de las operaciones comerciales y contribuir, al mismo tiempo, a garantizar la seguridad alimentaria de Haití.

Recordó que República Dominicana también recibe mercancías destinadas a mercados como Cuba y las Islas Turcas y Caicos.

an/am