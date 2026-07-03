Colorado: Dominicano Manny Rutinel gana primarias demócratas

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DENVER.- El dominicano Manny Rutinel ganó las primarias del Partido Demócrata para la Cámara de Representantes por el Distrito 8 de Colorado y se medirá en noviembre al congresista republicano Gabe Evans.

Rutinel, de 31 años, obtuvo 43,429 votos, equivalentes al 61.5%, frente a los 23,799 votos, 33.7%, de la exlegisladora Shannon Bird, según los resultados oficiales. Bird reconoció su derrota 30 minutos después del cierre de urnas.

El Distrito 8, ubicado en los suburbios del norte de Denver, es clave para definir el control de la Cámara. Los demócratas buscan recuperar el escaño tras perderlo en 2024, cuando Evans venció a la demócrata Yadira Caraveo por menos de un punto.

Legislador estatal por Commerce City, Rutinel se presentó como el aspirante más progresista de la contienda. Centró su campaña en la defensa de la comunidad latina, el costo de vida y la supervisión de políticas migratorias.

Millonario respaldo tecnológico

La campaña de Rutinel fue una de las más costosas de las primarias demócratas en Colorado. Super PACs financiados por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y el empresario de criptomonedas Chris Larsen aportaron al menos dos millones de dólares, reportó Axios.

Aunque la inteligencia artificial no fue eje de su plataforma, como representante estatal respaldó iniciativas para establecer límites a esa tecnología. La contienda reflejó la división entre donantes tecnológicos: unos apoyan mayor regulación de IA y otros buscan posiciones más flexibles.

Llama a la unidad

Shannon Bird, de perfil más moderado, defendió que era la candidata con más opciones para atraer votantes independientes. Tras su derrota, pidió unidad: “A diferencia de Gabe Evans, Manny luchará para proteger nuestras libertades y reducir los costos. Insto a todos a unirse en torno a su campaña para recuperar la Cámara”, dijo en un comunicado.

Si gana en noviembre, Rutinel representará a los condados de Adams, Larimer y Weld, que incluyen desde Commerce City hasta Greeley y zonas rurales de Weld. El Distrito 8 tiene la mayor población latina de Colorado y figura entre las contiendas más reñidas del Congreso, según Axios.

Rutinel recibió el respaldo del Caucus Hispano del Congreso y de Latino Victory Fund. “Manny llegó desde República Dominicana a los seis años y fue criado por una madre soltera en Adams. Ha dedicado su vida a luchar por familias como la que lo crió”, dijo Katharine Pichardo, presidenta de Latino Victory Fund.

Rutinel sería el tercer dominicano en buscar un escaño en el Congreso, junto a Analilia Mejía, quien aspira a la reelección en Nueva Jersey, y Darializa Ávila Chevalier, candidata por el Distrito 10 de Nueva York.