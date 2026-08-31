Colombia lanza una operación militar contra disidencias FARC

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BOGOTÁ, Colombia. – El precandidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella anunció una nueva operación militar contra grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en el sur del país.

La ofensiva estaría dirigida contra estructuras armadas que mantienen presencia en zonas estratégicas y que son señaladas de participar en actividades ilícitas y acciones violentas.

De la Espriella ha planteado una política de seguridad basada en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y el combate frontal contra los grupos armados ilegales, como parte de sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales de Colombia.

El anuncio se produce en medio de la persistencia de la violencia asociada a las disidencias de las FARC y otros grupos armados en distintas regiones del territorio colombiano.

Las autoridades mantienen operaciones de seguridad en varias zonas del país, mientras el debate sobre la estrategia estatal para enfrentar a las organizaciones armadas continúa ocupando un lugar central en la agenda política colombiana.

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