SANTO DOMINGO. – Claro Dominicana alcanzó el segundo nivel Platino del Sello Igualando RD para el sector privado, una distinción otorgada por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en reconocimiento a la consolidación y sostenibilidad de sus políticas de igualdad de género.

La empresa ha avanzado progresivamente en este programa, al pasar del Sello Oro, obtenido en 2019, al nivel Platino en 2022 y alcanzar una nueva categoría en 2026.

Sandra Tejeda, directora de Personas y Cultura Organizacional de Claro Dominicana, destacó que este reconocimiento refleja el compromiso de la empresa con el bienestar de sus colaboradores, sus familias y la sociedad, mediante prácticas que promueven el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVENCIÓN

Entre los principales avances figuran la creación de un Comité de Género permanente y la implementación de una política de gestión para la igualdad de género.

La compañía también ha desarrollado programas de capacitación y bienestar relacionados con la prevención de la violencia, la salud mental y la igualdad, además de establecer un protocolo para prevenir y detectar situaciones de acoso y violencia, con acompañamiento psicológico especializado.

Como parte de su proceso de mejora continua, Claro revisó y actualizó aproximadamente 1,700 perfiles y descripciones de puestos de trabajo, así como 15 documentos corporativos, en consonancia con la norma NORDOM 775 y los estándares del programa Igualando RD.

AVANCES EN LA GESTIÓN LABORAL

La certificación reconoce el cumplimiento de estándares en áreas como reclutamiento y selección, desarrollo profesional, remuneración, conciliación laboral y familiar, ambiente de trabajo, salud, calidad de vida y prevención del acoso moral y sexual.

También contempla las políticas de comunicación y los mecanismos institucionales destinados a garantizar condiciones de igualdad para mujeres y hombres.

MÁS DE 100,000 PERSONAS IMPACTADAS

Este logro forma parte de la estrategia integral de bienestar Ser Claro, cuyas iniciativas han impactado directa e indirectamente a más de 100,000 personas desde 2019.

A través de estos programas, la empresa promueve una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y el liderazgo humano, al tiempo que desarrolla acciones de sensibilización dirigidas a colaboradores y familiares sobre igualdad de género y uso del lenguaje inclusivo.

La estrategia también fortalece los mecanismos de prevención, detección y atención de situaciones de acoso laboral, acoso sexual, violencia de género y violencia intrafamiliar.

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