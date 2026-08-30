Cibao FC golea 4-1 al Atlántico FC en el “Clásico del Norte”

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PUERTO PLATA, RD.– El Cibao FC impuso su jerarquía como visitante al derrotar 4-1 al Atlántico FC, en una contundente victoria correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2026-2027, disputada este sábado en el Estadio Leonel Plácido.

El triunfo permitió al conjunto naranja recuperarse de su revés anterior y sumar tres puntos importantes en el campeonato, dedicado al presidente de la República, Luis Abinader.

Cibao impone su ritmo

El conjunto santiagués tomó el control desde los primeros minutos y encontró recompensa apenas al minuto cinco, cuando el mediocampista Omar de la Cruz abrió el marcador con el 0-1.

La presión de los visitantes continuó y, siete minutos después, una falta cometida por la defensa del Atlántico dentro del área fue sancionada con penal. Jean Carlos López se encargó de ejecutar el disparo desde los 11 pasos para ampliar la ventaja 0-2.

Cibao mantuvo el dominio y al minuto 33 volvió a perforar la portería local. Yunior Peralta envió un servicio desde el sector izquierdo que encontró a Miguel Muñoz, quien definió con precisión para colocar el 0-3.

Atlántico FC reaccionó antes del descanso y al minuto 40 consiguió descontar mediante Mathew Tejeda, quien superó al guardameta visitante con un remate por encima de su humanidad para dejar el marcador 1-3 al finalizar la primera mitad.

Ledesma sentencia

En el segundo tiempo, Cibao FC administró la ventaja y mantuvo el control del partido ante los intentos del conjunto puertoplateño por acercarse en el marcador.

La sentencia llegó al minuto 70, cuando el delantero argentino Diego Ledesma apareció para marcar el cuarto gol de los visitantes y establecer el definitivo 4-1.

Con el resultado, Atlántico FC se quedó sin sumar en la jornada y continúa con -2 puntos en la clasificación.

Cibao FC, por su parte, alcanzó seis unidades después de tres jornadas y se mantiene en el segundo puesto de la tabla, confirmando su condición de uno de los principales aspirantes a competir por el título de la presente temporada.

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