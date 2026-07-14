Ceremonia de JCC 2026 unirá historia, cultura y tecnología

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Santo Domingo, 14 jul.- La ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026 combinará historia, cultura y tecnología de última generación para conmemorar el centenario del certamen deportivo regional, trascendió hoy.

Bajo la premisa «100 años de unión, una sola región en un mismo corazón», el espectáculo, que abrirá oficialmente los Juegos el próximo 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, recorrerá un siglo de historia compartida entre los países del área, resaltará los valores históricos, culturales y deportivos que unen a la región y reafirmará que el deporte constituye un puente para la hermandad, la cooperación y la integración de sus pueblos.

Con ese propósito, la producción incorporará un despliegue tecnológico sin precedentes en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El productor general de la ceremonia, el dominicano Alberto Zayas, informó en conferencia de prensa que el espectáculo utilizará más de mil 100 drones, operados por la empresa estadounidense Sky Elements, reconocida por sus montajes aéreos de gran formato.

La ceremonia incluirá además un espectáculo con 500 equipos láser y otro con 30 mil unidades de luces LED, desarrollado por la firma Dog From the Moon, especializada en experiencias inmersivas para grandes eventos, y Sertelsa, una empresa española experta en integración tecnológica para espectáculos en vivo, que utilizará tecnología Remi.

Zayas destacó que, a diferencia de muchas ceremonias deportivas de esta magnitud, cuya producción suele confiarse a compañías extranjeras, la inauguración de Santo Domingo 2026 fue concebida y será dirigida por talento dominicano, apoyado por empresas internacionales responsables de ejecutar los componentes tecnológicos.

«La tecnología no cuenta historias; las personas sí», expresó el productor, quien resaltó el trabajo de un amplio equipo de creadores, técnicos y artistas que participa en el montaje.

El espectáculo también mostrará al mundo la riqueza histórica, cultural y musical de la República Dominicana, así como el talento de sus artistas y el orgullo de un país que vuelve a organizar por tercera vez los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 100 años después del nacimiento de la competición regional.

Con experiencia en producciones audiovisuales, televisión, espectáculos y ceremonias deportivas, Zayas afirmó que el objetivo es presentar la ceremonia más grande, moderna y emocionante que hayan visto los JCC.

Por su parte, el presidente de Centro Caribe Sport, Luis Mejía, señaló que la inauguración será una celebración vibrante de la identidad dominicana y del espíritu integrador que ha caracterizado a los Juegos desde su creación.

«Será un espectáculo que quedará por siempre en la memoria colectiva», «que enciende la esperanza, celebra la identidad y une a una región bajo una misma pasión, el deporte», apuntó Mejía.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de más de seis mil atletas, la cifra más alta registrada en la historia del certamen, que reunirá a delegaciones de Centroamérica y el Caribe en unas 40 disciplinas.

of-am