Centro Banreservas en Santiago inaugura Feria Popular de Artes

ladialisa Pereyra, gerente del Cultura de Banreservas; Valentín Guerrero, gestor cultural, y María Laura Duvergé, gerente de Responsabilidad Social del banco, en la inauguración de la Feria Popular de las Artes en Santiago.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. — El Centro Cultural Banreservas Santiago reafirmó su compromiso con la promoción del arte y la identidad cultural dominicana al inaugurar la Feria Popular de las Artes de Santiago, un evento que convierte el espacio en un punto de encuentro para artesanos y creadores de la “Ciudad Corazón”.

La feria, que se desarrolla del viernes 3 al domingo 5 de julio, reúne a decenas de exponentes del arte popular con una programación que incluye exposiciones, conferencias y talleres abiertos al público desde las 10:00 de la mañana. La iniciativa busca fortalecer la economía creativa, promover el patrimonio cultural y visibilizar el talento artesanal del país.

En el acto inaugural participaron representantes de la Fundación Banreservas, el Programa Coopera y la Federación de Artesanos de Santiago, junto a otras instituciones vinculadas al desarrollo cultural.

IMPULSO A LA IDENTIDAD CULTURAL

La gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, Gladialisa Pereyra, destacó que la institución trabaja para preservar y difundir las expresiones culturales que fortalecen la identidad nacional.

“Nuestro compromiso es respaldar a quienes, con el talento de sus manos, preservan viva la memoria colectiva”, expresó.

Pereyra también resaltó el apoyo del presidente ejecutivo de Banreservas, Dr. Leonardo Aguilera, quien impulsa iniciativas para fortalecer el arte y la cultura en todas sus expresiones, reconociendo el rol de los artesanos como portadores de las tradiciones dominicanas.

ECONOMÍA CREATIVA Y DESARROLLO

La Feria Popular de las Artes se consolida como una plataforma para impulsar el emprendimiento cultural, fortalecer la economía creativa y preservar el legado artesanal dominicano.

Los participantes valoraron el respaldo de Banreservas, destacando la apertura de espacios que promueven el arte, la creatividad y la proyección del talento local hacia el país y el extranjero.

Todas las actividades del Centro Cultural Banreservas Santiago son abiertas al público.

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