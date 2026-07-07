Casa de Teatro celebra su 52 aniversario con Teatro de Luna

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SANTO DOMINGO. Como parte de la programación conmemorativa por su 52 aniversario, Casa de Teatro recibe este fin de semana al prestigioso colectivo cubano Teatro de la Luna, que regresa a los escenarios dominicanos con dos aclamadas producciones bajo la dirección de Raúl Martín Ríos.

Del 10 al 12 de julio, con funciones a las 8:00 p.m. y 10:30 p.m., la compañía presentará una propuesta escénica que reúne drama contemporáneo, poesía, música en vivo y café-teatro, consolidando un intercambio cultural entre Cuba y República Dominicana.

Reconocido como uno de los directores más importantes del teatro cubano contemporáneo, Raúl Martín Ríos ha construido una destacada trayectoria al frente de Teatro de la Luna con montajes que han recibido el reconocimiento de la crítica y el público, entre ellos Dos viejos pánicos, El elegido, Esperando a Odiseo, Al otro lado del mar y Hombres al borde de un ataque de nervios.

La temporada incluye El Camino de Hoy, obra del dramaturgo suizo Igor Bauersima, que explora la fragilidad humana a través del encuentro virtual entre dos personas que han decidido poner fin a sus vidas. Lo que comienza como un pacto definitivo se transforma en una reflexión sobre la esperanza, los vínculos humanos y las segundas oportunidades.

La segunda propuesta, Estoy Aquí, Aquí, es un espectáculo de café-teatro inspirado en la obra poética y narrativa de Virgilio Piñera, que recrea la esencia de la bohemia habanera mediante la fusión de poesía, relatos y música en vivo, con la participación del compositor y arreglista Edel Almeida Mompié.

an/am