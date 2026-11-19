WASHINGTON 19 Nov.- La comitiva de prensa que ha acompañado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de Shenzhen (China) ha tenido que entregar sus teléfonos por motivos de seguridad en su regreso a bordo del Air Force One.

La corresponsal de la CBS para la Casa Blanca, Jennifer Jacobs, ha explicado que, «por motivos de seguridad cibernética», un asistente de AF1 «recogió los teléfonos móviles desechables del personal de la Casa Blanca para eliminarlos o borrar los datos cuando salimos de Shenzhen».

El empleado también pidió a los periodistas que colocaran los teléfonos que habían utilizado en China en una ‘bolsa de Faraday’ para bloquear su señal hasta el aterrizaje en Estados Unidos.

Como medida preventiva, muchos periodistas llevaban consigo estas bolsas de forro metalizado que sirven para impedir la intrusión de programas ilegales de captura de datos.

«Muchos (pero no todos) los reporteros y fotógrafos habían colocado sus teléfonos habituales del trabajo, teléfonos personales, ordenadores portátiles y relojes inteligentes en bolsas forradas de metal para evitar posibles programas espía, vigilancia o recopilación de datos y pueden usarlos en el vuelo a Estados Unidos», ha añadido Jacobs.

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